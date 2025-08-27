Empleése: Londoño Gómez tiene oportunidades laborales en Medellín

La constructora e inmobiliaria Londoño Gómez anunció la apertura de 15 nuevas vacantes laborales en el país, con oportunidades en distintas áreas como Administración y oficina, Construcción e infraestructura, y Contabilidad, finanzas e impuestos.
La compañía, fundada en Medellín en los años 70 y con presencia en varias regiones del país, destacó que estas convocatorias hacen parte de su compromiso con el desarrollo nacional y la generación de empleo de calidad. Su sede principal está en Medellín y también cuenta con una sede regional en Bogotá.
Los sectores donde se concentra la oferta laboral son Administración y oficina; Construcción e infraestructura; contabilidad, finanzas e impuestos, entre otros.
