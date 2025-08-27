Empleése: Londoño Gómez tiene oportunidades laborales en Medellín

La constructora e inmobiliaria Londoño Gómez anunció la apertura de 15 nuevas vacantes laborales en el país, con oportunidades en distintas áreas como Administración y oficina, Construcción e infraestructura, y Contabilidad, finanzas e impuestos. La compañía, fundada en Medellín en los años 70 y con presencia en varias regiones del país, destacó que estas convocatorias hacen parte de su compromiso con el desarrollo nacional y la generación de empleo de calidad. Su sede principal está en Medellín y también cuenta con una sede regional en Bogotá. Los sectores donde se concentra la oferta laboral son Administración y oficina; Construcción e infraestructura; contabilidad, finanzas e impuestos, entre otros. Le puede interesar: Acceda a más de 120.000 vacantes laborales disponibles en Colombia; paso a paso para aplicar

Beneficios de trabajar en Londoño Gómez

“Nuestra responsabilidad es con el desarrollo del país. Por eso, la experiencia y la confianza de miles de clientes nos han llevado a proyectar cada desarrollo con visión de futuro”, señaló la organización en la presentación de su lading de Magneto. La empresa explicó que busca talento en diferentes niveles de experiencia, con perfiles que aporten al crecimiento de sus proyectos inmobiliarios y a la consolidación de su operación en el país. Lea más: Popular cadena de retail colombiana anunció la apertura de vacantes para temporada de fin de año, ¿cómo postularse?

Ofertas laborales más destacadas

Promotor comercial - Bello

Salario: $ 1.800.000. Requisitos: - Ser Técnico laboral, Tecnólogo (a) o estudiante en carreras comerciales, de mercadeo o áreas administrativas. - Tener experiencia mínima de un año en roles comerciales, preferiblemente sector inmobiliario, (no excluyente). - Vivir en el Área metropolitana de Medellín. - Tener disponibilidad para laborar fines de semana, compensando en semana. - Manejo de paquete de Office. Aplique acá.

Analista junior de impuestos - Medellín

Salario: $ 2.600.000 a $ 3.000.000. Requisitos: - Ser contador, o estudiante de último semestre de contabilidad - Tener habilidades analíticas y atención al detalle. - Tener conocimientos sólidos en materia de impuestos Nacionales, Departamentales y municipales. - Manejo de herramientas ofimáticas. - Nivel de Excel intermedio - Vivir en el área metropolitana de Medellín. Funciones: - Revisión de la información registrada por los auxiliares. - Mantener actualizada la base de datos de los proveedores a quienes se les solicitará certificados (Rete IVA, Rete ICA y Rete Fuente) - Revisar que los documentos contables tales como: CXP NC estén debidamente soportados y contabilizados y posterior entrega a tesorería - Expedir los certificados (Rete IVA, Rete ICA y Rete Fuente) - Apoyar en la firma de declaraciones de impuestos nacionales y/o municipales. - Verificar los valores facturados por impuesto de industria y comercio vs lo pagado, entre otras. Postúlese acá.

Abogado Junior - Medellín

Salario: $ 2.500.000. Funciones: - Preparar contratos de administración y arrendamiento. - Realizar modificaciones a los contratos existentes. - Gestionar la cesión de contratos de arrendamiento y promesas de compraventa de inmuebles. - Redactar acuerdos de terminación de contratos. - Monitorear los procesos legales en curso con aseguradoras o afianzadoras. - Gestionar y revisar documentos jurídicos y administrativos, entre otras tareas asignadas. Requisitos: - Ser estudiante en espera de grados o ser egresado de derecho. - Tener experiencia mínima de un año en roles jurídicos, preferiblemente sector inmobiliario. - Vivir en Medellín o su área metropolitana. - Tener vocación de servicio y habilidades para trabajar en equipo. Conozca más detalles acá.

Auxiliar de trámites - Medellín

Salario: $ 1.600.000. Funciones: - Revisión de escrituras para enviar a registro. - Realizar las ordenes de escrituras y gestionar visto bueno de todos lo requisitos. - Gestión de cartas de compromiso. - Archivo y gestión de pagares, entre otras. Requisitos: - Ser técnico, tecnólogo o estudiante de carrera profesional en áreas administrativas y/o comerciales. - Tener experiencia mínima de un año en trámites de escrituración de inmuebles. - Vivir en el área metropolitana de Medellín. - Disponibilidad para trabaja en horario de oficina. Envíe la hoja de vida.

Diseñador (a) gráfico - Medellín

Salario a convenir. Funciones: - Diseñar piezas como volantes, brochures, tarjetas, entre otros. - Diseño de email, post, covers de las diferentes redes sociales, según la necesidad. - Crear piezas gráficas de cada uno de los proyectos de acuerdo a la solicitud. - Acompañar la estrategia digital de la compañía velando por la coherencia de la comunicación de marca; principalmente desde el manejo de las redes sociales. - Generar contenido de alto impacto y que esté acorde con los proyectos asignados. - Apoyar los lanzamientos de proyectos, entre otras funciones. - Acompañar la estrategia de comunicación interna entre otras. Requisitos: - Ser profesional en Diseño gráfico, mercadeo y ventas, administración, comunicación social y/o publicidad. - Tener experiencia mínima de dos (2) años apoyando equipos de mercadeo desde el rol de diseñador (a). - Vivir en el área metropolitana de Medellín. Postúlese ahora mismo aquí.

¿Cómo aplicar a las vacantes en Londoño Gómez?