Empleo en el sector salud: así puede aplicar a más de 8.000 ofertas

Uno de los sectores que, más allá de mover la economía, son imprescindibles en la vida diaria es el de la salud. Estos profesionales son requeridos constantemente en Colombia y atraviesa un momento clave: mientras el sistema enfrenta desafíos por falta de personal, las plataformas de empleo reportan miles de oportunidades abiertas. Según la plataforma Magneto Empleos, hay más de 8.000 vacantes disponibles en áreas como Medicina, enfermería, odontología, bacteriología, farmacología y otras ciencias de la salud. De ellas, más de 7.000 requieren ser cubiertas con urgencia.
Este panorama refleja no solo la alta demanda de talento en hospitales, clínicas y laboratorios del país, sino también las oportunidades para recién graduados y profesionales con experiencia.
Cargos como médicos generales, enfermeros, auxiliares de laboratorio, especialistas en salud ocupacional, terapeutas respiratorios y técnicos de farmacia figuran entre los más buscados.
