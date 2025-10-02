Empleos en tecnología: más de 3.700 vacantes en informática y telecomunicaciones en el país

El sector tecnológico en Colombia sigue siendo uno de los grandes dinamizadores del mercado laboral. Actualmente hay más de 3.700 vacantes activas en software, informática y telecomunicaciones, con salarios que van desde $1,4 millones hasta más de $7 millones mensuales, según la información disponible en Magneto Empleos.
Entre las vacantes publicadas, cerca de 1.000 están dirigidas a personas sin experiencia, lo que representa una oportunidad clave para quienes buscan su primer empleo en el sector TI.
