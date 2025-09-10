x

Ofertas de empleo en servicio al cliente: más de 53.000 oportunidades en todo el país

Hay más de 35.000 puestos que necesitan cubrirse de forma urgente. Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades con mayor demanda de talento.

    El sector de servicio al cliente y afines es hoy uno de los motores del empleo formal en las principales ciudades de Colombia. FOTO: GETTY
    Las ofertas en servicio al cliente incluyen miles de cupos sin experiencia previa, ideales para quienes buscan su primer empleo. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
hace 39 minutos
bookmark

El sector de servicio al cliente es uno de los grandes motores de generación de empleo en Colombia. Prueba de ello es el gran ecosistema empresarial que hay al rededor con más 53.893 ofertas laborales disponibles, de los cuales más de 35.000 son requeridos con urgencia, según la plataforma Magneto Empleos.

Bogotá concentra la mayor parte de la demanda, con más de 31.000 ofertas, seguida por Medellín con más de 6.300 y Cali con más de 240 vacantes. Además, más de 31.000 posiciones no requieren experiencia previa, lo que convierte a esta área en una puerta de entrada para quienes buscan su primer empleo formal o desean cambiar de sector.

Le puede interesar: Orbia busca talento en Colombia: más de 40 oportunidades laborales en Bogotá, Medellín y Cali

Roles más requeridos en servicio al cliente

Conoce las ofertas de empleo

Los empleadores del sector buscan principalmente asesores de servicio al cliente, representantes de call center, agentes de BPO y personal de soporte comercial, destacando habilidades como la comunicación asertiva, empatía, manejo básico de herramientas digitales y disposición para el aprendizaje continuo.

Expertos del mercado laboral señalan que el servicio al cliente ha sido pilar para la movilidad del empleo en Colombia durante los últimos años.

Oportunidades de empleo en servicio al cliente

Las ofertas en servicio al cliente incluyen miles de cupos sin experiencia previa, ideales para quienes buscan su primer empleo. FOTO: GETTY

Cajero(a) Grupo Éxito - Bogotá, Bello, Medellín, Envigado, San Andrés y Providencia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali

Salario: $ 1.697.300.

Responsabilidades:

- Operar el punto de venta según las normas establecidas.

- Atender y vender productos a los clientes.

- Registrar y empacar productos eficientemente.

- Reclamar la base en caja auxiliar y verificarla.

- Obtener información sobre ubicación en caja eventos e indicadores.

- Surtir los productos según planogramas establecidos.

- Realizar saneo de los productos exhibidos para garantizar rotación adecuada.

- Organizar mercancía recibida y ubicarla en la estantería auxiliar.

Lea más: Trabajo remoto en Bogotá, Cali y Medellín: más de 1.100 vacantes disponibles

Requerimientos:

- Habilidades básicas en manejo de caja registradora.

- Disponibilidad para trabajar turnos rotativos entre 7 am - 9 pm.

- Conocimiento básico sobre normas y procedimientos en puntos de venta.

Aplique aquí.

Supervisor Junior De Tienda Ara -

Salario: $ 2.362.000 a $ 2.612.000.

Responsabilidades administrativas (10%):

- Liderar el equipo de trabajo durante el turno asignado.

- Atender a los clientes, garantizando una experiencia amable y eficiente.

- Ejecutar liquidaciones y registrar quiebras de productos conforme a los procedimientos.

- Cumplir y hacer cumplir las normas de Calidad, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial establecidas por la compañía.

Responsabilidades operativas (90%):

- Surtido y rotación de productos en estanterías.

- Registro en caja, manejo de medios de pago y atención en el punto de venta.

- Impulso y promoción de productos, siguiendo estrategias comerciales.

- Horneo de productos de panadería y pollo, garantizando calidad y frescura.

- Limpieza general de la tienda, incluyendo baños y zonas comunes.

- Organización eficiente de la bodega y espacios de almacenamiento.

- Atención cercana y cordial a los vecinos/clientes.

- Participación en todas las actividades diarias operativas de la tienda.

Requisitos:

- Certificado de quinto de primaria en adelante.

- Experiencia previa como administrador de punto de venta, liderando equipos y manejo de indicadores.

- Disponibilidad para trabajar en Girardota.

Disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo:

- Turno 1: 6:00 a.m. – 2:30 p.m.

- Turno 2: 1:30 p.m. – 10:00 p.m.

- Turno 3: 10:00 p.m. – 6:30 a.m.

Envíe la hoja de vida.

Asesor Externo Microcrédito Medellín

Salario: $ 2.000.000.

Responsabilidades:

- Impulsar el crecimiento de Bancamía mediante la colocación de microcréditos.

- Gestionar eficientemente la cartera de clientes y realizar el recaudo correspondiente.

- Desarrollar relaciones sólidas y de confianza con los clientes en la zona asignada.

- Contar con disponibilidad para viajar y apoyar en diferentes zonas.

Requerimientos:

- Experiencia mínima de 6 meses en ventas externas (calle).

- Ser técnico tecnólogo profesional o estudiante 100% virtual de mínimo 5 semestre.

- Contar con moto propia y licencia de conducción vigente.

- Pasión por las ventas y el servicio al cliente.

- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

- Disponibilidad para trabajar en Medellín y movilidad.

- Capacidad para trabajar de lunes a sábado en el horario indicado.

Postúlese ahora mismo.

Regente de Farmacia Comercial Cali

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.460.000.

Responsabilidades:

- Ejecutar labores de control y vigilancia del inventario físico de los medicamentos.

- Asesorar objetivamente a los clientes sobre productos y servicios.

- Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente para droguerías.

- Velar por el manejo correcto de medicamentos garantizando su entrega en óptimas condiciones.

- Registrar diariamente temperatura y humedad según normativa.

- Responsable de la representación técnica ante entes de control.

- Asistir a capacitaciones y presentar evaluaciones.

- Cumplir horario asignado y manejar sistema SIESA (POS y comercial).

- Custodiar dinero e inventario correctamente.

Conozca también: Más de 11.500 vacantes en el sector BPO y servicio al cliente: Bogotá y Medellín concentran la mayoría

Requerimientos:

- Tecnólogo en Regencia de Farmacia.

- Conocimiento en normatividad legal vigente para droguerías.

- Manejo del sistema SIESA (POS y comercial).

Conozca más detalles acá.

¿Cómo aplicar a estas vacantes?

Los interesados pueden postularse de manera gratuita a través de Magneto Empleos:

1- Ingresa a la plataforma y crea tu perfil completo.

2- Filtra las búsquedas por “Servicio al cliente” o “BPO”.

3- Selecciona la ciudad y el tipo de vacante que más se ajuste a tu perfil.

4- Postúlate directamente y mantén tu información actualizada para aumentar tus posibilidades.

