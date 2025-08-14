x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Seven Seven abrió oportunidades de empleo en Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Ibagué y Cali

La marca de moda joven Seven Seven busca personal para áreas de ventas, logística, servicio al cliente y administración.

  • Seven Seven contrata personal creativo y orientado al cliente para su equipo en Colombia. FOTO: Cortesía
    Seven Seven contrata personal creativo y orientado al cliente para su equipo en Colombia. FOTO: Cortesía
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 16 minutos
bookmark

La marca de moda Seven Seven, conocida por su estilo joven, fresco y creativo, está en búsqueda de nuevos talentos para sumarse a su equipo en diferentes ciudades del país. Las ofertas de empleo están disponibles en áreas como bodega, logística y transporte; ventas; servicio al cliente y afines; y administración y oficina.

Seven Seven ofrece un entorno creativo, dinámico y con oportunidades de crecimiento dentro del sector retail. Si le apasiona la moda y busca un lugar donde pueda expresar su estilo, esta puede ser su oportunidad.

Le puede interesar: Trabajos para creadores de contenido y community managers: estos son los salarios que ofrecen

Una marca con sello creativo

Seven Seven nació en Colombia en 2011 como una propuesta inspirada en el arte, el diseño y las tendencias globales, bajo el lema “Crea tu propio estilo”. Con más de 90 tiendas en Colombia, Ecuador, Costa Rica y Panamá, la marca se ha consolidado como un referente en moda joven y ha fortalecido su identidad con colaboraciones especiales junto a talentos locales.

Ciudades con vacantes disponibles

Conoce las ofertas de empleo

Actualmente, la compañía busca personal para trabajar en:

- Medellín.

- Bogotá.

- Bucaramanga.

- Ibagué.

- Cali.

Los perfiles requeridos varían según el área, pero en general la empresa valora habilidades como orientación al cliente, proactividad, trabajo en equipo y afinidad con el mundo de la moda.

Conozca también: Patprimo tiene más de 250 ofertas de empleo en el país; así puede postularse a una vacante con ellos

Vacantes más destacadas en Seven Seven

Asesor rotativo corner en Bogota

Salario: $ 1.300.000 a $ 1.600.000.

Requerimientos del puesto:

- Asesoría comercial y venta de productos .

-Encargado de brindar información y orientar a los clientes sobre las prendas y accesorios de la Tienda

-Debe tener habilidades para comunicarse de manera efectiva y persuasiva con los clientes para lograr ventas exitosas.

-Encargado de apoyar todas las funciones operativas del almacén, (caja, orden, limpieza y surtido del almacén y bodega)

Requisitos:

- Experiencia previa en posiciones de vendedor, asesor o promotor

- Habilidad para liderar y manejar personal.

- Excelente trato hacia el cliente.

- Dominio de herramientas ofimáticas.

Aplique aquí.

Auxiliar operativo (Bucaramanga)

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000.

Responsabilidades:

- Asesorar a nuestros clientes en la compra de prendas y colecciones.

- Construir relaciones sólidas y fidelizar clientes.

- Brindar información clara sobre los productos.

- Cumplir metas de venta propias.

Requisitos:

- Ser bachiller.

- Experiencia entre 6 meses y 1 año en ventas en marcas similares y servicio al cliente en punto de venta.

- Excelente actitud, pasión por la moda y gusto por trabajar en equipo.

- Disponibilidad para turnos rotativos.

Postúlese en este enlace.

Auxiliar operativo (Medellín)

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.600.000.

Responsabilidades:

- Recibir, surtir y organizar mercancía.

- Apoyar en caja, limpieza, orden y surtido.

- Realizar inventarios.

- Brindar una excelente atención al cliente.

Lea más: ¿Qué es el Empleo Fest y cómo participar en la feria laboral con 10.000 vacantes en Medellín?

Requisitos:

- Bachillerato terminado.

- Un año de experiencia en ventas, servicio al cliente o bodega.

- ¡Ganas de aprender y crecer!.

Envíe la hoja de vida.

Asesor de ventas sabatino (Medellín)

Salario: $ 1.300.000 a $ 1.700.000.

Requisitos:

El candidato ideal deberá cumplir con las siguientes habilidades:

- Ventas: debe tener experiencia previa en procesos comerciales, ejecución de estrategias de ventas, prospección de nuevos clientes, negociación y cierre de ventas.

Servicio al cliente: debe contar con habilidades para establecer relaciones sólidas con los clientes, atender sus necesidades y buscar su satisfacción con nuestros productos.

- Asesoría comercial: será el encargado de brindar información y orientar a los clientes sobre los productos que ofrecemos.

- Comunicación efectiva: debe tener habilidades para comunicarse de manera efectiva y persuasiva con los clientes para lograr ventas exitosas.

Además, el candidato deberá contar con los siguientes requisitos:

- Ser bachiller.

- Experiencia mínima de 6 meses a un año en ventas y servicio al cliente.

Conozca más detalles aquí.

¿Cómo aplicar a las vacantes de Seven Seven?

Las personas interesadas pueden postularse a través de la plataforma Magneto Empleos, donde encontrarán la lista completa de oportunidades, requisitos y el formulario de aplicación.

Para aplicar, siga estos pasos:

- Ingrese a Magneto Empleos – Seven Seven

- Busque “Seven Seven” en el buscador de empresas.

- Seleccione la vacante de su interés y lea con atención los requisitos.

- Regístrese o inicie sesión en la plataforma.

- Complete el formulario y cargue su hoja de vida actualizada.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida