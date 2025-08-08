Vacantes para auxiliares de contabilidad y contadores junior en Medellín y Bogotá, ¿cómo aplicar?

Cada rol en una empresa es fundamental. El mundo empresarial no se mueve solo por ideas y ventas o por su parte operativa: detrás de cada decisión financiera hay un profesional que vela por el orden y la transparencia de las cuentas. En Medellín, Bogotá y varias ciudades de Colombia, empresas de distintos sectores están buscando auxiliares de contabilidad y contadores con experiencia y junior, roles importantes para que las finanzas corporativas funcionen como un “relojito suizo”. En plataformas como Magneto Empleos se pueden encontrar cientos de vacantes en todo el país para estos perfiles, con opciones tanto para quienes apenas inician en la profesión como para quienes ya suman algunos años de experiencia. Le puede interesar: Facol abrió 81 vacantes en Colombia para áreas de bodega, logística, servicio al cliente y ventas

¿Por qué un contador es esencial en una empresa?

El contador no solo se encarga de registrar transacciones, es el guardián de la salud financiera de la compañía. Su labor implica: - Garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y legales. - Organizar y analizar la información financiera para tomar decisiones estratégicas. - Detectar oportunidades de ahorro y optimización de recursos. - Brindar información precisa para evitar sanciones o riesgos legales. En palabras escuetas, sin un contador, una empresa navega a ciegas.

Claves para que su hoja de vida destaque aplicando a ofertas para contadores

Si quiere aumentar sus posibilidades de ser contactado, incluya palabras clave que los reclutadores suelen buscar en este sector: - Auxiliar contable, contador junior, registro de transacciones, NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). - Conciliación bancaria, declaraciones tributarias, manejo de ERP contable, facturación electrónica. - Excel avanzado, análisis financiero, manejo de cartera. Recuerde que usar estos términos en la descripción de su experiencia, no solo en la lista de habilidades. Lea más: ¡Aproveche pues! WOM abrió vacantes para asesores comerciales en Bogotá, Medellín y Cali

Ofertas laborales para auxiliares contables y contadores

Auxiliar contable en Bogotá

Salario: $ 1.500.000. Responsabilidades: - Apoyar en la gestión y seguimiento de la cartera de clientes. - Registrar y conciliar transacciones contables de forma precisa. - Colaborar con el departamento de contabilidad en tareas diarias. - Preparar informes financieros básicos bajo la supervisión del contador. - Asegurar la correcta documentación de las operaciones contables. Requerimientos: - Experiencia mínima de 6 meses en roles de contabilidad. - Conocimientos básicos de contabilidad y finanzas. - Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos. - Habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo. - Disponibilidad para trabajar en Bogotá en el horario establecido. Aplique aquí.

Analista contable en Medellín (trabajo remoto)

Salario: $ 3.132.209 Responsabilidades: - Programar pagos a proveedores, nómina e impuestos. - Registrar y conciliar transacciones contables. - Gestionar cobros de cartera y liquidación de comisiones. - Elaborar conciliaciones de las cuentas de resultado y balance. - Generar informes financieros para distintos públicos. - Proponer mejoras en procesos contables y financieros. - Apoyar auditorías e implementar acciones correctivas. Requisitos: - Profesional en Contaduría Pública. - Mínimo 3 años de experiencia en cargos similares. - Manejo de programas contables y Excel intermedio-avanzado. - Conocimientos en NIIF e Información Exógena. - Habilidades clave: orientación al cliente, comunicación asertiva, adaptabilidad, aprendizaje continuo y orientación al logro. Postúlese acá.

Contador Junior (Bogotá)

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000. Responsabilidades: - Análisis de información relevante de la compañía. - Realización de conciliaciones bancarias. - Verificación y conciliación de reportes de plataformas de pago asociadas con Los diferentes sistemas de facturación. - Causación de comprobantes de egreso, y recibos de caja. - Causación de provisiones, amortizaciones, y diferentes asientos contables para el cierre mensual. - Revisión y validación de consecutivos de todos los documentos contables. - Manejo de las diferentes plataformas de la compañía. - Liquidación de impuestos mensuales nacionales y distritales, así como apoyo para informes nacionales y distritales (exógenas, encuestas Dane, etc). - Cierres mensuales. Conozca también: Ofertas laborales para técnicos y tecnólogos con sueldos de 3 millones de pesos

