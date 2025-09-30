Trabajo híbrido: más de 2.400 ofertas laborales disponibles en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali y Cartagena

La modalidad de trabajo híbrido sigue ubicándose entre las opciones más atractivas para quienes buscan equilibrar su vida laboral y personal. Actualmente, la plataforma Magneto Empleos tiene disponibles más de 2.495 vacantes híbridas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Además, hay oportunidades tanto para perfiles con experiencia como para quienes apenas empiezan su vida profesional. Le puede interesar: Empleo en Teleperformance: más de 200 cupos disponibles en Medellín, Bello e Itagüí

Los sectores con más vacantes en híbrido

De acuerdo con la plataforma, los sectores que concentran la mayor cantidad de ofertas laborales son: - Call center, telemercadeo y BPO. - Ventas. - Software, informática y telecomunicaciones. Una de las ventajas es que más de 500 de estas vacantes no requieren experiencia previa, lo que abre la puerta a jóvenes que buscan su primer empleo o a personas interesadas en cambiar de sector laboral. Lea más: Cerca de 60.000 ofertas laborales sin experiencia en Colombia: estas son las áreas con más vacantes

Ciudades con más oportunidades de trabajo híbrido

El sector de call center y BPO lidera las vacantes híbridas en ciudades principales del país. FOTO: GETTY

La distribución de estas ofertas híbridas en Colombia se concentra principalmente en las grandes ciudades: - Bogotá: cerca de 1.600 ofertas laborales. - Medellín: más de 850 vacantes. - Cali: más de 100. - Barranquilla: más de 110. - Cartagena: 18 ofertas disponibles.

Ofertas de trabajo híbrido más destacadas

Asesor médico cuentas médicas Temporal Bogotá Hibrido

Salario a convenir. Responsabilidades: - Realizar auditoría de cuentas médicas. - Manejar manuales tarifarios y garantizar su correcta aplicación. - Apoyar en la contratación de red de prestadores de salud. - Desarrollar modelos de atención diferentes al evento. - Gestionar bases de datos de manera eficiente. - Colaborar en la implementación de mejoras en procesos de auditoría. Requerimientos: - Título de médico con especialización en auditoría o gerencia en salud. - Experiencia en auditoría de cuentas médicas. - Conocimiento en manejo de manuales tarifarios. - Deseable experiencia en contratación de red de prestadores. - Habilidades en manejo de Excel y bases de datos. Aplique aquí.

Analista innovación - Medellín

Salario a convenir. Requisitos: Formación en alguna de estas áreas: - Ingenierías - Pregrado en Administración de empresas, negocios o carreras afines - Pregrado en Ciencias formales (Lógicas y matemáticas). - Pregrado en Ciencias Naturales (física, química, biología, etc). - Pregrado en Ciencias Sociales (sociología, economía, antropología, entre otros). - Formación académica (Flexibilización). - Deseable Especialización o Maestría en temáticas: ambiental, energética, analítica, negocios, estrategia, innovación, proyectos. - 3 años de experiencia en diseño de soluciones y modelos de negocio, basados en innovación - Experiencia laboral (Flexibilización): de los 3 años de experiencia, mínimo 2 años en el enfoque requerido: - Mercados y comercio: Mecanismos de comercio, subastas, estudios de mercado. Este cargo tiene el enfoque en Mercados y comercio (Sistemas de comercio y venta de activos comerciales). Idiomas - B2 - Intermedio Alto en Idioma Inglés Certificaciones - Certificaciones en metodologías ágiles (deseable) - Certificaciones en Gestión de Proyectos (deseable) Competencias técnicas - Gestión de la innovación. - Gestión de Riesgos. - Gestión de tecnologías. - Gerencia de Proyectos. - Vigilancia tecnológica. - Desarrollo de modelos de negocio. - Propiedad intelectual. - Técnicas de investigación de mercados y análisis de datos. - (Línea ambiental) Mercados ambientales. - (Línea Energía y Analítica) Mercados de energía, simulación de modelos dinámicos, modelamiento electromecánico. Responsabilidades: 1. Proponer y soportar el desarrollo de soluciones empresariales o tecnológicas, que busquen una implementación novedosa y se conviertan en insumo para nuevos modelos de negocio. 2. Participar en la construcción de ideas integrales y soportar el desarrollo de pilotos, pruebas de concepto y construcción de prototipos, como insumo para el desarrollo de soluciones que permitan dar respuesta a las necesidades del negocio y el mercado. 3. Generar las solicitudes de ajuste a las soluciones de acuerdo con los resultados de la prueba de concepto. 4. Articular y facilitar los procesos de integración de las soluciones, negociación y aclaración con los diferentes aliados para el desarrollo de un proyecto. 5. Mantener activa la participación en ecosistemas de las temáticas a cargo, a través de la vigilancia en el entorno correspondiente, para identificar tendencias, regulaciones, nuevas tecnologías, oportunidades de negocio, etc. Postúlese acá.

NOC Manager en Barranquilla

Salario a convenir. Responsabilidades: - Supervisar y liderar al equipo NOC Tier 1 en turnos rotativos. - Asegurar el cumplimiento de los SLA y los tiempos de respuesta ante incidentes. - Desarrollar procedimientos operativos y documentar reportes de gestión. - Analizar indicadores clave de desempeño (KPIs) para mejorar continuamente. - Coordinar con proveedores clientes y equipos internos para resolver incidentes. - Garantizar el uso adecuado de herramientas de monitoreo como ServiceNow y Remedy. Requerimientos: - Más de 5 años de experiencia en telecomunicaciones o soporte técnico. - Más de 3 años liderando equipos técnicos en entornos NOC Help Desk o Service Desk. - Sólido conocimiento en herramientas ITSM. - Inglés avanzado (fluido). - Conocimiento técnico en redes (Cisco Juniper protocolos TCP/IP etc.). - Experiencia en diagnóstico de fallas y gestión de incidentes críticos. Envíe la hoja de vida.

Ejecutivo Comercial Corporativo Pyme, soluciones financieras - Cali

Salario: $ 2.600.000 a $ 4.500.000. Responsabilidades: - Prospectar clientes nuevos en calle por teléfono redes y otros medios virtuales. - Agendar visitas comerciales y presentar la propuesta de valor Bold. - Cerrar ventas semanalmente y lograr metas mensuales. - Acompañar la implementación y primeros pasos del cliente. - Reportar gestión comercial en CRM. Requerimientos: - Experiencia en ventas B2B preferiblemente en el sector financiero o tecnológico. - Habilidad para trabajar de manera híbrida con alta presencia en calle. - Fuertes habilidades de negociación y comunicación. - Proactividad y enfoque en el cumplimiento de objetivos. - Capacidad para manejar CRM y herramientas digitales de gestión comercial. Conozca más detalles acá.

Asesores Comerciales zona norte - Cartagena y Barranquilla, Valledupar y Santa Marta

Salario: $ 2.500.000 a $ 5.000.000. Responsabilidades: - Prospectar en su mercado asignado clientes potenciales y establecer contacto para presentar los productos de la oferta de valor del negocio de Ahorro para el retiro que permitan el crecimiento de los ingresos en Protección por medio de la ejecución de la asesoría y venta. - Realizar la asesoría financiera, pensional y tributaria, utilizando el modelo y las herramientas disponibles de la Compañía, con el fin de materializar las ventas y apalancar el logro de los resultados estratégicos. - Gestionar los clientes potenciales (leads) y oportunidades asignadas. - Definir y cumplir con los planes de trabajo acordados con el empleador y el Líder Comercial. - Realizar la cobertura de empresas con el fin de garantizar la entrega de la oferta y sus atributos y ejecución de la venta, alineado con las necesidades identificadas del Cliente. - Lograr sus objetivos de crecimiento a través de: visita personalizada a empleadores y afiliados y atención de los requerimientos que permitan lograr un adecuado nivel de satisfacción y de metas comerciales. Requisitos: - Profesional en áreas administrativas, financieras, económicas o afines. Tener dos años de experiencia en gestión comercial asociada al cumplimiento de metas, consecución de clientes y aperturas de mercados, idealmente en el sector financiero. Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo postularse a través de Magneto Empleos?