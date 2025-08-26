Empresas que están contratando en trabajo híbrido; paso a paso para postularse

Encontrar trabajo híbrido es una de las grandes metas de muchos colombianos que se encuentran en esa búsqueda activa y por medio del portal de Magneto Empleos lo podrán alcanzar, pues este sitio actualmente cuenta con más de 2.300 vacantes a nivel nacional.
La mayoría de ellas están concentradas en el sector de Servicio al cliente; Ventas; Call center, telemercadeo y BPO; Ingenierías y Recursos humanos.
