¿Estudia o quiere ingresos adicionales? Estos empleos de fin de semana pagan hasta $2 millones

Para quienes están estudiando, tienen otros compromisos entre semana o simplemente buscan generar ingresos adicionales, el mercado laboral ofrece cada vez más opciones de empleo con jornadas limitadas al fin de semana. Y lo mejor: algunas vacantes ofrecen pagos de hasta $2 millones mensuales, según la plataforma Magneto Empleos, especializada en conectar talento con oportunidades laborales en Colombia. Estas ofertas, diseñadas para personas con disponibilidad parcial, se concentran principalmente en sectores como ventas, logística, atención al cliente, gastronomía y entretenimiento, que tienden a tener picos de actividad entre viernes y domingo. También hay convocatorias en áreas de soporte tecnológico, eventos y mercadeo experiencial. Le puede interesar: Essity busca talento en Colombia: hay casi 50 vacantes en diversos sectores

¿A quién están dirigidas estas vacantes?

Las ofertas laborales de fin de semana benefician especialmente a jóvenes, madres cabeza de hogar y personas con tiempo limitado. FOTO: GettyY

Estas posiciones están especialmente pensadas para: - Estudiantes universitarios o técnicos que tienen clases durante la semana. - Personas jóvenes que buscan su primer empleo y quieren ganar experiencia sin comprometer otras responsabilidades. - Trabajadores con empleos formales o informales entre semana que buscan complementar sus ingresos. - Madres, padres o cuidadores que requieren flexibilidad horaria y estabilidad mínima.

¿Qué tipos de cargos se están ofreciendo?

Algunos de los perfiles más solicitados para trabajar únicamente durante fines de semana incluyen: - Impulsadores de marca y promotores en supermercados o centros comerciales. - Meseros y personal de cocina en restaurantes y franquicias. - Asesores comerciales en tiendas de ropa, tecnología y grandes superficies. - Auxiliares logísticos para bodegas o reparto de última milla. - Soporte técnico y servicio al cliente en call centers 24/7. Lea más; Axa Colpatria abrió vacantes en varias ciudades del país, ¿cómo aplicar?

Trabajos para fines de semana con salarios de hasta $2 millones

Asesor fines de semana (Ibagué)

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000. Responsabilidades: - Tendrá la labor de asesorar a nuestros clientes, de hacer seguimiento a sus actividades, manejar indicadores para la medición constante en los procesos comerciales, es importante que la persona tenga actitud para las ventas, que le apasione comisionar y asesorar. Requisitos: - Ser bachiller - Experiencia mínima de 6 meses en retail venta de calzado, moda, entre otros. - El empleo ofrece un excelente ambiente laboral, capacitaciones constantes sobre el producto, oportunidades de plan carrera, estabilidad laboral y excelentes condiciones laborales. Aplique aquí.

Vendedor fines de semana Homecenter (Bello)

Salario a convenir. Responsabilidades: - Asesorar a los clientes en productos proyectos y servicios. - Mantener una presentación adecuada de las áreas a cargo. - Fidelizar al cliente a través de experiencias de compra memorables. - Utilizar herramientas digitales para facilitar la venta. - Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas. Requerimientos: - Experiencia en atención al cliente o ventas. - Disponibilidad para trabajar fines de semana. - Conocimiento básico de herramientas digitales. - Habilidades de comunicación efectiva. Postúlese en este enlace.

Cajero fin de semana Homecenter (Cali)

Salario a convenir. Responsabilidades: - Registrar productos y servicios en el sistema de cajas. - Verificar descripción y valor de los productos. - Recaudar el valor de la compra a través de medios de pago establecidos. - Brindar un excelente servicio al cliente. - Garantizar el adecuado cierre del proceso de venta. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Disponibilidad para trabajar fines de semana. - Habilidad para manejar sistemas POS y SCO. - Excelentes habilidades de comunicación. - Capacidad para trabajar en equipo. Envíe la hoja de vida acá. Conozca también: Trabaje en Chevyplan: hay más de 50 vacantes disponibles para asesores de ventas y servicio al cliente

Asesor comercial Pet Shop - Fines de semana (Bogotá)

Responsabilidades: - Identificar y abordar activamente clientes potenciales (venta en frío). - Promocionar productos y servicios enfocados en el bienestar animal. - Brindar asesoría clara precisa y profesional a los clientes. - Garantizar una atención excepcional antes durante y después de la venta. Requerimientos: - Mínimo 6 meses de experiencia en ventas impulso de productos telemercadeo o cargos similares. - Excelente comunicación verbal y habilidades de persuasión. - Excelente presentación personal. - Capacidad para negociar y cerrar ventas de forma efectiva. - Pasión por las mascotas. - Actitud comercial proactiva y fuerte orientación a resultados. Conozca más detalles en este enlace.

¿Cómo aplicar a través de Magneto?