¿Estudia o quiere ingresos adicionales? Estos empleos de fin de semana pagan hasta $2 millones

Para quienes están estudiando, tienen otros compromisos entre semana o simplemente buscan generar ingresos adicionales, el mercado laboral ofrece cada vez más opciones de empleo con jornadas limitadas al fin de semana. Y lo mejor: algunas vacantes ofrecen pagos de hasta $2 millones mensuales, según la plataforma Magneto Empleos, especializada en conectar talento con oportunidades laborales en Colombia.
Estas ofertas, diseñadas para personas con disponibilidad parcial, se concentran principalmente en sectores como ventas, logística, atención al cliente, gastronomía y entretenimiento, que tienden a tener picos de actividad entre viernes y domingo. También hay convocatorias en áreas de soporte tecnológico, eventos y mercadeo experiencial.
