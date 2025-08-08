Se cumplió un año de la desaparición de Valentina Posada en Andes y su familia sigue sin pistas para encontrarla

El último año para la familia de Valentina Posada Mazo ha sido todo un calvario, porque en ese tiempo se siguen preguntando: ¿dónde está? Esta mujer, de 23 años, está desaparecida desde el 1 de agosto del año pasado en el municipio de Andes, Suroeste antioqueño, y si bien los investigadores han logrado tener algunas pistas de lo que pudo suceder con ella, sus familiares han tenido que lidiar con las demoras en el proceso de búsqueda y que nadie dice nada de lo que ocurrió.
Lo más reciente que se supo de ella fue que a las 7:00 de la noche de ese jueves, Valentina salió de un mercado donde estaba trabajando meses antes de su desaparición. Dos sujetos en una motocicleta la interceptaron en su trayecto, la montaron en la mitad de los dos pasajeros y se escabulleron por las calles de la zona urbana de ese municipio, haciendo que se perdiera cualquier rastro de su paradero.