Valenzuca: la joya del motocross antioqueño que con solo 10 años ya acumula más de 80 trofeos

Desde Medellín, entre motores, pantano y saltos de más de 30 metros, se alza un niño que no parece que rodara, sino que volara en una KTM naranja. Valentino Zuleta Cardona, o más conocido en el mundo de los motores como Valenzuca, no solo domina la pista, sino que los podios se han convertido en su segundo hogar.
Tiene solo diez años, pero su estatura alta para su edad es solo un adelanto de lo que ya se ve venir. En la vitrina de su hogar reposan más de ochenta trofeos, medallas y reconocimientos que atestiguan una pasión desbordante, y un futuro que apenas comienza a brillar. Los galardones no son más que la muestra de un pequeño de edad, pero gigante en disciplina, constancia y mucho talento para rodar.