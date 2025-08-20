$!Valeria Afanador ahora es buscada con circular amarilla de la Interpol, ¿qué rastros hay de la niña desaparecida?

La niña Valeria Afanador Cárdenas completó nueve días desde que se le perdió el rastro en Cajicá (Cundinamarca) y ahora la Interpol la buscará con circular amarilla para tratar de hallarla, en caso de que se encuentre fuera del país. En las labores de rescate participan al menos 200 socorristas de distintas instituciones.

La circular amarilla se conoció en la mañana de este 20 de agosto cuando la Interpol la hizo pública. En el documento están consignados los datos de la menor de 10 años y de sus padres.

Lea más: Valeria Afanador completó una semana desaparecida y todavía no hay rastro de su paradero: estas son las pistas

La última vez que vieron a la pequeña –que además tiene síndrome de Down– fue en la mañana del pasado 12 de agosto en el Gimnasio Campestre Los Laureles. Ese es su colegio. Estaba cerca al río Frío que atraviesa Cajicá.

Las autoridades tienen varias hipótesis sobre la desaparición: una es que la menor habría saltado una cerca de su colegio y cayó por accidente al río, aunque tampoco descartan que posibles manos criminales la hayan raptado y la mantengan secuestrada. Ninguna pista está descartada.

“Hay muchas hipótesis, pero nosotros vamos a seguir en esa búsqueda, en cada uno de los matorrales, por toda la zona donde posiblemente pueda estar Valeria, pero no se descarta absolutamente nada”, dijo Manuel Afanador, padre de la pequeña.

Un grupo de 200 personas, entre organismos de socorro y equipos oficiales están desplegados en Cajicá y en municipios vecinos como Zipaquirá, Chía, Cota y Tabio para tratar de dar con el paradero de la menor, también avanzan en la búsqueda por zonas rurales y a la orilla del río.

En manos de las autoridades hay al menos 350 horas de video que servirán para trazar la ruta que habría tomado la niña. En Cajicá ofrecen una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permita dar con su paradero.