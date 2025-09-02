Valeria Afanador presentaba dos heridas, según informe de su muerte de Medicina Legal

El dictamen preliminar de Medicina Legal confirmó que Valeria Afanador murió por ahogamiento. El organismo también registró escoriaciones en el tórax y en una mano, lesiones ocurridas antes del deceso. Estos hallazgos son parte de la investigación que adelanta la Fiscalía.
Contexto: Informe de Medicina Legal dice desde cuándo habría muerto Valeria Afanador; estos son los detalles
La institución también estableció que la causa de muerte de la menor fue asfixia por sumersión. Aunque el dictamen indicó que no se encontraron signos de violencia física ni sexual en el cuerpo de la menor, encontraron lesiones superficiales en el tórax y en la mano de la menor.
Estas escoriaciones ocurrieron antes del fallecimiento, según Medicina Legal, y aunque no fueron mortales, constituyen un hallazgo relevante para establecer la secuencia de los hechos, esto de acuerdo con el abogado de la familia de la menor.