x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Vamos a pedir que se cierre”: las fallas al manual de convivencia que habría cometido el colegio de Valeria Afanador

La familia de la menor y el abogado defensor de la misma anunciaron que quieren el cierre de la institución. Por su parte, el gobernador de Cundinamarca aseguró que el colegio está siendo investigado. Estas son las fallas reportadas.

  • Decenas de personas acompañaron las honras fúnebres de la menor en Cajicá, este fin de semana. Foto: Cortesía.
    Decenas de personas acompañaron las honras fúnebres de la menor en Cajicá, este fin de semana. Foto: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El país está de luto: ningún padre debería enterrar a sus hijos. Valeria Afanador duró 18 días desaparecida, luego, su cuerpo fue encontrado por las autoridades en una zona del Río Frío, en Cajicá, donde ya habían buscado sin éxito.

Lea también: ¿Qué sigue en el caso de Valeria Afanador? Estos son los indicios, hipótesis y cronología del crimen

En este caso, donde hay más preguntas que respuestas, la familia Afanador y su abogado Julián Quintana aseguraron ante los medios que pedirán el cierre del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, el último lugar donde fue vista la menor.

El gobernador de la región (Cundinamarca), ratificó el pedido de la familia. No sólo se iniciaron acciones legales y de investigación contra la institución educativa, sino que el cierre de la misma es una medida que no se descarta.

“Es un proceso que, de comprobarse ineficiencias o fallas en la aplicación del plan de gestión del riesgo de la institución educativa, las decisiones pueden llegar hasta decretar el cierre del establecimiento”, dijo el gobernador Jorge Emilio Rey en entrevista con Alerta Bogotá.

Lea además: “No ha habido colaboración del colegio, los niños están jugando en la escena del crimen”: abogado de la familia de Valeria Afanador

Por el momento, todas las partes -incluyendo a las directivas del colegio- están esperando el dictamen de medicina legal. Sin embargo, los denunciantes y la ciudadanía en general, han señalado que el colegio podría haber incurrido en varias faltas al manual de convivencia.

El Manual de Convivencia del colegio establece en su artículo 122 que, durante descansos y eventos especiales, la Dirección de Convivencia debe organizar turnos de acompañamiento docente para velar por la seguridad de los estudiantes en espacios comunes.

Sin embargo, el hecho de que Valeria desapareciera en horario escolar pone en duda si existía realmente una vigilancia activa. La falta de registros claros sobre la presencia de docentes en pasillos, patios y zonas perimetrales deja en evidencia posibles omisiones en la supervisión interna.

En contexto: “No permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad”: abogado de la familia de Valeria Afanador

Otro punto crítico es el control de entradas y salidas. El artículo 127 del manual prohíbe expresamente que los estudiantes abandonen las instalaciones sin autorización previa y escrita de sus padres o acudientes, o sin estar acompañados por familiares o la ruta escolar.

A pesar de esta norma, videos revelados muestran a Valeria caminando sola junto a la reja del colegio, cruzando varias veces por un espacio cubierto de enredaderas sin supervisión de personal. En la séptima ocasión, salió y no regresó.

En este punto, el abogado Julián Quintana hizo énfasis en que el hecho de que hubiera un hueco en la reja demuestra que la institución no tenía la infraestructura adecuada para atender y resguardar a los estudiantes. Esto será parte de la denuncia y la investigación.

Ojalá las autoridades cierren el colegio de Valeria Afanador en Cajicá. Además de la grave omisión que permitió su homicidio, ese lugar no es seguro para los demás niños”, dijo Quintana.

Por último, el artículo 129 del mismo manual establece que, ante situaciones que comprometan la seguridad o la vida de la comunidad educativa, deben adoptarse medidas inmediatas definidas por las autoridades competentes y crear protocolos internos de actuación.

No obstante, según la familia de Valeria, hubo demoras en la notificación de su ausencia, lo que retrasa la activación de medidas como el cierre perimetral, la búsqueda en las aulas y la comunicación con organismos de seguridad.

Esperemos entonces qué sucede con esta investigación principal, y la suerte de la investigación principal determinará la suerte de esta investigación accesoria”, dijo el gobernador respecto a estas presuntas fallas del colegio.

La institución educativa, por su parte, emitió un comunicado en el que invita a la comunidad a no “emitir juicios”.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida