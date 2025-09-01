“Vamos a pedir que se cierre”: las fallas al manual de convivencia que habría cometido el colegio de Valeria Afanador

El país está de luto: ningún padre debería enterrar a sus hijos. Valeria Afanador duró 18 días desaparecida, luego, su cuerpo fue encontrado por las autoridades en una zona del Río Frío, en Cajicá, donde ya habían buscado sin éxito.
En este caso, donde hay más preguntas que respuestas, la familia Afanador y su abogado Julián Quintana aseguraron ante los medios que pedirán el cierre del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, el último lugar donde fue vista la menor.