La colombiana Valeria Arboleda va por cupo a la final del Mundial de boxeo en Inglaterra

La boxeadora colombiana Valeria Arboleda, ya con la medalla de bronce asegurada en la división de los 57 kilogramos tras clasificarse a la ronda de semifinales, buscará este viernes el paso a última instancia del Campeonato Mundial que se celebra en Liverpool, Inglaterra.

La pugilista, que nació hace 23 años en Bogotá, se impuso el pasado miércoles en cuartos de final a la neerlandesa Gabriella Weerheim en el M&S Bank Arena de Liverpool con gran superioridad.

Como informó el Comité Olímpico Colombiano, “la concentración, técnica y fortaleza de la colombiana estuvo presente en el segundo y tercer asaltos, donde su actuación en el ring le entregó la victoria ante Weerheim tras la decisión unánime de los jueces por 5-0”.