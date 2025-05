Lo que se sabe de la muerte de la influencer Valeria Márquez en plena transmisión de TikTok en México

En este último directo se veía la joven en primer plano y hablando sobre un supuesto “repartidor” que había ido al local horas antes para entregarle un “regalo costoso”, pero que al no encontrarla se devolvió, por lo que joven se quedó en el lugar para esperarlo a que volviera con el recado. “¿Sos Valeria Márquez?”, y ella asiente con una sonrisa: “Sí, soy”... y le dispara en varias oportunidades.

Durante la transmisión, Valeria estaba con una amiga llamada Vivian De la Torre, quien le habría dicho “emocionada” que no se moviera del sitio y que esperara el obsequio que traía el “repartidor”, por lo que en redes la acusan de tener alguna participación en el crimen.

Los mismos seguidores de Valeria señalaron a Vivian De la Torre de confabularse con el sicario para matarla, pues aseguraron que la también influencer desactivó los comentarios tras lo ocurrido y que esta acción lo único que hizo fue incrementar las sospechas en su contra. Así mismo, manifestaron que quizá Valeria ya sabía lo que le esperaba , porque había dicho en el directo “a lo mejor me iban a matar”, refiriéndose al hombre que volvía para entregarle el regalo “costoso”.

Otro de los homicidios que conmocionó fue el de Agustín Paul “N”, mejor conocido en redes como ‘El Pinky’, cuyo cuerpo fue hallado en una calle de Culiacán con signos de tortura y con impactos de bala. En el momento de su hallazgo tenía los pies y manos atados con múltiples huellas de golpes.

Agustín, de 22 años, había escrito en sus redes en el mes de enero: “(...) Me alejé de gente mala y conocí a gente increíble con las mismas ganas de crecer. Lo importante de todo es que no me rendí y nunca lo haré en este año 2025”.

