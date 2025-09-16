Jornadas gratuitas de esterilización y desparasitación: así buscan mejorar la vida de miles de animales en el Valle de Aburrá antes de fin de año

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá anunció el inicio de un programa masivo de esterilización y bienestar animal que beneficiará a miles de familias de estratos 1, 2 y 3 de la región. En total, se realizarán 8.108 cirugías gratuitas para perros y gatos, al tiempo que se desarrollarán 62 jornadas de atención integral que buscan promover la tenencia responsable de animales de compañía.
La estrategia, ejecutada en convenio con la Fundación para el Cuidado Animal (FUNCUAN), se extenderá hasta el 15 de diciembre de 2025. Durante ese tiempo, de lunes a sábado, los ciudadanos podrán acceder a los procedimientos y servicios veterinarios, con previa inscripción en las secretarías de medio ambiente de cada municipio. En Medellín, la atención se prestará en orden de llegada.