Hito médico en Medellín: Hospital General hizo su primera valvuloplastia pediátrica, ¿en qué consiste?

Una niña indígena de ocho años, miembro de la comunidad Emberá Katío, se convirtió en la primera paciente en ser la beneficiaria de un procedimiento de alta complejidad que marcó un hito en la historia del Hospital General de Medellín y lo afianzó como una de las instituciones públicas más avanzadas del país.
La operación consistió en una valvuloplastia pediátrica, un procedimiento que permite tratar cardiopatías complejas y que consiste en introducir un catéter hasta el corazón haciendo uso de la más alta tecnología médica.
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Aunque este tipo de procedimientos por lo general se realizan en instituciones privadas de un alto nivel de especialización, el Hospital General no solo demostró sus capacidades técnicas, sino que alcanzó el logro en medio de la crisis que hoy embarga al sistema de salud del país y de Antioquia.