Hito médico en Medellín: Hospital General hizo su primera valvuloplastia pediátrica, ¿en qué consiste?

Una niña indígena de ocho años, miembro de la comunidad Emberá Katío, se convirtió en la primera paciente en ser la beneficiaria de un procedimiento de alta complejidad que marcó un hito en la historia del Hospital General de Medellín y lo afianzó como una de las instituciones públicas más avanzadas del país. La operación consistió en una valvuloplastia pediátrica, un procedimiento que permite tratar cardiopatías complejas y que consiste en introducir un catéter hasta el corazón haciendo uso de la más alta tecnología médica. Le puede interesar: Adres dice que no le debe al Hospital General de Medellín: ¿dónde está la plata que falta? Aunque este tipo de procedimientos por lo general se realizan en instituciones privadas de un alto nivel de especialización, el Hospital General no solo demostró sus capacidades técnicas, sino que alcanzó el logro en medio de la crisis que hoy embarga al sistema de salud del país y de Antioquia.

“La realización de una valvuloplastia mitral en un paciente pediátrico, en el Hospital General de Medellín, como entidad pública, denota un acto de resistencia institucional y un respaldo a la salud del departamento”, dijo la subgerente asistencial del Hospital General, Nadia Paola Guevara Umaña, aludiendo a la fuerte presión por la que hoy atraviesan todos los hospitales de la ciudad, tanto por demanda de servicios como por problemas financieros ocasionados por las EPS, en su mayoría las intervenidas por el Gobierno Nacional. Siga leyendo: “Regalo el corazón”: la historia del médico paisa que lleva más de 100 trasplantes cardiacos Vale recordar que, además de una congestión en los servicios de urgencias, que en Medellín se ha traducido en una sobreocupación que oscila entre el 150% y hasta el 250%, se calcula que la red hospitalaria en Antioquia tiene un hueco de $8 billones. De ese total, en el caso de las instituciones públicas, $1,8 billones correspondían a pasivos de las EPS Savia Salud, Nueva EPS y Coosalud, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Antioquia con corte a septiembre de 2025.