MinTrabajo selló tres buques de atún Van Camp’s: tripulaciones extranjeras sin contrato y condiciones “indignas”

Durante una inspección no anunciada en las instalaciones de Seatech International Inc., operadora de la marca Van Camp’s, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y la viceministra (e) Sandra Muñoz encontraron serias irregularidades en tres buques: Sandra C, Amanda S y Nascar.
El operativo, realizado junto a inspectores de Bogotá y de la Dirección Territorial de Cartagena, evidenció que ningún trabajador contaba con contrato laboral, ni con afiliación a seguridad social o riesgos laborales. Además, se constató un historial de incidentes, entre ellos un incendio previo en una de las embarcaciones.
“Hallamos tripulaciones extranjeras sin contrato, sin seguridad social y sin protección en riesgos laborales, además de condiciones indignas: hacinamiento, alimentos en mal estado, riesgos eléctricos y ausencia de equipos de seguridad (...) Procedimos al cierre inmediato de los buques y la suspensión de las actividades de pesca industrial por diez días, mientras la empresa corrige las irregularidades”, explicó Sanguino.
La inspección también reveló indicios de una posible intermediación laboral ilegal de carácter transnacional, en la que estarían involucradas empresas extranjeras y nacionales. Entre ellas figura Logimar, una agencia panameña señalada como la encargada de efectuar los pagos de los salarios.