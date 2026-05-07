Vandalismo en la Iglesia La Ermita de Cali: Hombre que “era el diablo” destruyó varias imágenes

En horas de la mañana del pasado miércoles en la ciudad de Cali, ocurrió una profanación y grave acto de vandalismo en la Iglesia La Ermita, uno de los templos más representativos del patrimonio histórico y religioso del centro de la ciudad, un individuo irrumpió en el recinto sagrado, causando la destrucción de casi la totalidad de las imágenes religiosas que se encontraban en su interior El ataque, según los medios locales, fue perpetrado por un joven de aproximadamente 30 años de edad, cuya identidad no fue revelada inicialmente, pero que fue capturado posteriormente por las autoridades de policía. Entérese: Escuela criminal de las disidencias de Farc está detrás de escalada terrorista en Cauca y Valle

El padre Javier Alvarado, capellán de La Ermita, lamentó profundamente el suceso en entrevista con el medio El País Cali, y señaló que, aunque se desconocen las motivaciones exactas del atacante, se presume que el acto se debió a problemas emocionales o personales del individuo y no a un ataque premeditado y organizado contra la institución eclesiástica. En los reportes previos difundidos por un video en redes sociales, el hombre gritaba específicamente que “el diablo está acá, lo tienen enfrente, arrepiéntanse” como parte de las expresiones proferidas por el sujeto durante el ataque, mientras lanzaba las figuras de los santos al suelo y causaba destrozos.

El hombre todavía se encontraba en el interior del recinto, gritando y continuando con los daños, cuando los uniformados de la Policía de Cali llegaron al lugar tras recibir las llamadas de emergencia de la comunidad. Lea también: Ataque con drones en la base militar de Morales, Cauca, dejó a cinco uniformados heridos El sacerdote describió el hecho como un momento de gran dolor para la comunidad, debido a que el daño material en las esculturas es severo y requerirá un complejo proceso de restauración.

Ante la gravedad de los hechos, el arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, emitió un comunicado oficial calificando lo sucedido como un “acto iconoclasta” que atenta directamente contra la fe de los fieles católicos y la libre expresión de los creyentes. También subrayó que la destrucción de las imágenes no solo es una ofensa religiosa, sino también una afrenta contra los bienes culturales de Cali, dada la importancia histórica de este templo para la identidad de la ciudad. Como consecuencia de esta profanación, la Arquidiócesis de Cali anunció el cierre temporal de la Iglesia La Ermita hasta el próximo sábado 9 de mayo a las 10:00 a. m. Este cierre se realiza como un “signo penitencial” ante las acciones sufridas, invitando a los fieles a unirse en oración por la reparación del templo y por la paz de la ciudad.

Comunicado oficial del Arzobispo de Cali, tras el vandalismo en la Iglesia La Ermita. Foto: cortesía

En sus declaraciones, monseñor Rodríguez recalcó que “Cali merece vivir en paz” y pidió orar incluso por la persona que cometió el delito, solicitando a su vez que las autoridades brinden la atención adecuada a este tipo de incidentes delictivos. Desde una perspectiva histórica y arquitectónica, el impacto de este vandalismo es significativo. Leonardo Medina, exsubsecretario de patrimonio de la alcaldía y miembro de la Academia de Historia del Valle, explicó en las fuentes consultadas por EL PAÍS que La Ermita es un referente fundamental del centro de Cali. Según Medina, la estructura barroca de la iglesia, construida a semejanza de un templo alemán, forma parte de un complejo arquitectónico y patrimonial junto al teatro Jorge Isaacs y el edificio Coltabaco. Le puede interesar: “Si no le gusta, cállese”: Petro arremete contra sacerdote al que acusa de hacer política desde el atril El experto calificó como reprochable que se atente contra un bien que pertenece a toda la sociedad caleña y no solo a una comunidad religiosa. El concejal Roberto Ortiz, quien fue uno de los primeros en denunciar el hecho a través de sus redes sociales, calificó el suceso como un sacrilegio imperdonable y manifestó que la intolerancia en la ciudad ha tocado fondo. Ortíz, exigió que el responsable sea sancionado con todo el peso de la ley, enfatizando que no se puede tolerar que delincuentes atenten contra lo que él considera “lo más sagrado de nuestra fe y nuestra identidad cultural”.