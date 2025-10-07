En ataque a funcionario de la Alcaldía y actos de vandalismo terminó la marcha pro-Palestina en Medellín

Los cerca de 300 asistentes a la movilización en apoyo a Palestina en la guerra de la Franja de Gaza tuvieron que ver como su manifestación terminaba abruptamente por los hechos de vandalismo que se comenzaron a registrar en la avenida El Poblado por parte de un grupo de personas.
Así lo señaló el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, quien aseguró que “transcurría en relativa normalidad la manifestación del día de hoy (martes, 7 de octubre), pero frente a la existencia de actos de violencia en la avenida de El Poblado, hemos ordenado en el marco del PMU la intervención y el uso diferenciado de la fuerza”.