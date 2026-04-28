Varicela en un colegio de Bello tiene a más de uno con piquiña: alcaldía da recomendaciones

Este martes 28 de abril, la Secretaría de Salud de Bello confirmó que su equipo de epidemiología realiza un estudio de campo en la Institución Educativa Liceo Antioqueño, a raíz de la detección de un brote de varicela.
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Hasta el momento y según cifras oficiales, 9 de los 600 estudiantes del colegio están contagiados, todos menores de edad, quienes ya fueron separados del entorno educativo y se encuentran con medida de aislamiento preventivo en sus hogares para evitar que se expanda la cadena de transmisión.