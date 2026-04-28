Varicela en un colegio de Bello tiene a más de uno con piquiña: alcaldía da recomendaciones

Hasta el momento y según cifras oficiales, 9 de los 600 estudiantes del colegio están contagiados, todos menores de edad , quienes ya fueron separados del entorno educativo y se encuentran con medida de aislamiento preventivo en sus hogares para evitar que se expanda la cadena de transmisión.

Este martes 28 de abril, la Secretaría de Salud de Bello confirmó que su equipo de epidemiología realiza un estudio de campo en la Institución Educativa Liceo Antioqueño , a raíz de la detección de un brote de varicela.

Para contener el brote, la administración municipal emitió una serie de recomendaciones a los docentes y alumnos de la institución y también a los padres de familia:

- Uso obligatorio del tapabocas para los estudiantes que hacen parte del o los grupos afectados.

- Abstenerse de asistir al colegio, tanto estudiantes como acudientes, si presentan síntomas de malestar general o fiebre. La sugerencia es permanecer en casa por lo menos 3 días.

- Consultar al médico si tras esos días de aislamiento persisten los síntomas y además, aparece el brote característico de la varicela. Lo ideal es que no tenga contacto con nadie hasta que desaparezca la última costra del cuerpo. Si por el contrario, luego de dichos tres días no hay brote, el estudiante puede acudir con normalidad a clases.

- Mantener las medidas de higiene y desinfección como el lavado de manos.

- A su vez, el colegio debe garantizar el adecuado flujo de aire en las aulas para evitar la concentración del virus.

Entre tanto, la Secretaría de Salud anunció que mantendrá la vigilancia epidemiológica en la institución educativa producto del brote de varicela, por lo menos, hasta que pasen 21 días sin que se presenten nuevos casos.