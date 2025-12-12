En apenas un mes de operación, el nuevo tramo de la vía al mar entre Vegachí y Remedios se llenó de animales muertos

Mientras que conductores y viajeros celebran que con la entrada en operación de la unidad funcional Vegachí - Remedios el Valle de Aburrá quedó a menos de cinco horas de Caucasia, para la fauna de la región, la entrada en funcionamiento de este último tramo que completó la autopista Magdalena 2, ha sido una tragedia.
En tan solo un mes de funcionamiento, en esa unidad funcional Vegachí - Remedios se han reportado al menos nueve atropellamientos mortales en un tramo que atraviesa una región de alta importancia ecológica, caracterizada por bosques húmedos tropicales y una notable diversidad biológica.
Según los reportes registrados por la concesión Autopista Río Magdalena, durante el primer mes de operación se documentaron nueve eventos de atropellamiento de fauna en la Unidad Funcional 1. El reporte detallado muestra que cinco de estos eventos correspondieron a perros domésticos (Canis familiaris), mientras que tres involucraron especies silvestres: un buitre (Coragyps atratus), una aguililla (Elanoides forficatus) y un currucutú (Megascops choliba).
Así como un caso adicional de un Yaguarundí reportado en las últimas horas por integrantes del convenio de Fauna de Corantioquia. Cada animal muerto en las vías es una pérdida enorme, pero en casos como el del Yaguarundí el daño es aún más grande. Este es un felino escurridizo del cual la ciencia todavía tiene mucha tela por cortar por su carácter misterioso y disperso. Encontrarlo muerto en una vía es una noticia nefasta.