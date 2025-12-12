En apenas un mes de operación, el nuevo tramo de la vía al mar entre Vegachí y Remedios se llenó de animales muertos

Mientras que conductores y viajeros celebran que con la entrada en operación de la unidad funcional Vegachí - Remedios el Valle de Aburrá quedó a menos de cinco horas de Caucasia, para la fauna de la región, la entrada en funcionamiento de este último tramo que completó la autopista Magdalena 2, ha sido una tragedia. En tan solo un mes de funcionamiento, en esa unidad funcional Vegachí - Remedios se han reportado al menos nueve atropellamientos mortales en un tramo que atraviesa una región de alta importancia ecológica, caracterizada por bosques húmedos tropicales y una notable diversidad biológica.



Lea: Listo tramo 4G que faltaba para ir de Medellín a Caucasia en 4,5 horas: esta es la nueva vía a la Costa Según los reportes registrados por la concesión Autopista Río Magdalena, durante el primer mes de operación se documentaron nueve eventos de atropellamiento de fauna en la Unidad Funcional 1. El reporte detallado muestra que cinco de estos eventos correspondieron a perros domésticos (Canis familiaris), mientras que tres involucraron especies silvestres: un buitre (Coragyps atratus), una aguililla (Elanoides forficatus) y un currucutú (Megascops choliba). Así como un caso adicional de un Yaguarundí reportado en las últimas horas por integrantes del convenio de Fauna de Corantioquia. Cada animal muerto en las vías es una pérdida enorme, pero en casos como el del Yaguarundí el daño es aún más grande. Este es un felino escurridizo del cual la ciencia todavía tiene mucha tela por cortar por su carácter misterioso y disperso. Encontrarlo muerto en una vía es una noticia nefasta.

Según Corantioquia, el hecho de que no se hayan reportado animales heridos durante este período sugiere que los accidentes registrados fueron fatales de manera inmediata, lo que obliga a reforzar las medidas preventivas y de sensibilización a los usuarios de la vía. Teniendo en cuenta que en temporada alta aumentará el flujo de viajeros y por ende de atropellamientos, Corantioquia aseguró que intensificará su monitoreo y vigilancia en esta vía. “En esta temporada estaremos presentes en las vías recordando la importancia de manejar con precaución, de respetar la vida de quienes coexisten. Dejarlos cruzar hace la diferencia. Así que alzamos nuestra voz como autoridad ambiental para recordar que la vía tiene vida”, expresó Liliana María Taborda González, directora general de Corantioquia. También le puede interesar: Especies invasoras deambulan sin control: el ‘jumanji’ del Magdalena Medio Por su parte, Julián Suárez, especialista ambiental de la Concesión Autopista Río Magdalena, señaló que seguirán “implementando las medidas propuestas dentro del plan de prevención de atropellamiento de fauna e incentivando el uso de nuestro aplicativo ARM 2.0 para proteger las vidas de quienes no tienen voz”. Al aplicativo al que hace referencia es una APP que los usuarios de la vía pueden descargar y desde esta informar sobre avistamientos de fauna y casos de atropellos. En 2024, según la concesión, alcanzaron un total de 220 personas registradas, y se realizaron 103 informes, de los cuales 65 fueron avistamientos, seis de animales heridos y 32 de animales muertos por atropello. Con los insumos de esta información ciudadana, la concesión asegura que puede identificar las principales zonas de atropellos de fauna sobre la vía y de esta manera tomar las medidas adicionales de prevención. También a partir de esa información capacitan al personal para la atención primaria de fauna silvestre en las vías y que tengan los conocimientos básicos para el manejo de animales que cruzan la vía o lesionados por atropello.

¿Qué hacer ante el atropellamiento de animales en la vía?

En caso de ver algún animal atropellado en las vías, Corantioquia recomienda no tocarlo ni intentar auxiliarlo, sino comunicarse de inmediato con la concesión que corresponda, la Policía Ambiental, al 123 o con la línea de emergencias de fauna silvestre 3218175002.

En caso de verificar que el animal ya no tiene signos vitales, la recomendación de la autoridad ambiental es retirarlo de la vía, utilizando elementos de protección como guantes y tapabocas para evitar el contagio de alguna enfermedad y reportar el caso a la línea de emergencias con fotografías que incluyan las coordenadas, puesto que, de esta manera se aporta a disminuir el subregistro y a crear mayor conciencia en los conductores. Esto es fundamental, pues muchos conductores, por apatía o temor a meterse en líos, siguen su camino sin ni siquiera tomarse el trabajo de reportar el caso, con lo cual muchos de los animales que podrían ser salvados sufren una larga agonía hasta morir. También es necesario, incluso cuando mueren, porque cada reporte permite a la concesión y a la autoridad ambiental ajustar sus medidas preventivas basadas en los lugares donde se presentan los accidentes con mayor frecuencia y las especies víctimas de atropellamientos.

Cuidar de los animales no es opcional para concesiones, conductores y viajeros

En las últimas dos décadas Colombia ha fortalecido su normativa respecto a las obligaciones de concesiones y responsables de vías para el manejo y cuidado de la fauna, comenzando con especificaciones técnicas que son de estricto cumplimiento desde la construcción de los corredores viales. Desde 2021 el Ministerio de Transporte exige el cumplimiento de los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial, un documento que busca que cualquier tipo de desarrollo vial cumpla con las directrices fundamentales para prevenir, mitigar, corregir y compensar cualquier impacto ambiental en la construcción de las vías en el país. Además: Perros y gatos arrasan con la fauna: van 1.200 ataques desde 2022 en el Oriente antioqueño Entre los 37 lineamientos, que establecen las acciones concretas que tienen que ejecutar las concesiones, están identificar los corredores de conectividad, barreras naturales y artificiales; tipos de cobertura vegetal; establecer redes de drenaje, cuerpos de agua, áreas inundables; hacer un inventario detallado de especies de fauna silvestre; incluir soluciones tecnológicas que favorezcan la conectividad ecológica: viaductos, túneles, puentes; diseños que reduzcan la velocidad en zonas de alto riesgo de atropellamiento de fauna; disponer de cámaras trampa para hacer seguimiento a fauna, entre otros. A la par de que las concesiones mejoran las condiciones técnicas de estas nuevas autopistas para hacerlas más eficientes y más seguras para viajeros y conductores, también tienen la obligación de hacerlas menos peligrosas para la fauna. Y el reporte que acaba de entregar Corantioquia es una alerta que exige medidas impostergables, pues de mantener ese ritmo de casos rápidamente podría hablarse de una crisis ecológica en ese tramo.