Tras el vendaval que dejó 6.500 damnificados, anuncian llegada de ayudas a Condoto, Chocó

La cifra de afectados por la emergencia en Condoto pasó de 1.500 a 6.500 rápidamente. La Gobernación del Chocó y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo confirmaron el envío de ayudas humanitarias para las familias que perdieron sus viviendas.

    El fenómeno, ocurrido el pasado 11 de agosto, destechó cerca de 2.000 viviendas, provocó la caída de árboles, daños en redes eléctricas y afectaciones en las tres instituciones educativas del municipio. Imagen: Nubia Carolina Córdoba-Curi vía X.
Andrea Lara
hace 51 minutos
La emergencia invernal que golpeó al municipio de Condoto, en Chocó, dejó al menos 6.500 damnificados, según el último balance oficial. El fenómeno, ocurrido el pasado 11 de agosto, destechó cerca de 2.000 viviendas, provocó la caída de árboles, daños en redes eléctricas y afectaciones en las tres instituciones educativas del municipio, lo que mantiene sin clases a 3.000 niños.

Ante la magnitud del desastre, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba anunció la entrega de las primeras ayudas humanitarias: “La administración departamental está aportando 10 toneladas de ayuda, 500 kits de alimentación, 500 kits de aseo y 2.000 láminas de zinc. Además, destinaremos recursos de educación para adecuar dos de las instituciones afectadas”, afirmó

A esta respuesta se suma la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que confirmó una inversión inicial de 500 millones de pesos para un banco de materiales y el envío de 450 colchonetas. Su director, Carlos Carrillo, llegará este martes al municipio para coordinar las labores.

La emergencia también dejó sin capacidad operativa al hospital San José de Condoto, centro asistencial que atiende a tres localidades de la región. La Gobernación aseguró que este punto también recibirá apoyo inmediato. Asimismo, se activó un convenio con el ICBF para garantizar la entrega de paquetes nutricionales a los menores afectados.

El impacto del vendaval sorprendió a las autoridades locales. Inicialmente se había informado de 1.500 viviendas destechadas, pero el censo adelantado en los últimos días elevó la cifra de damnificados a 6.500, lo que equivale a casi la mitad de la población de Condoto.

El alcalde Gustavo Elías Hincapié hizo un llamado urgente al Gobierno nacional: “Tenemos personas durmiendo bajo la lluvia, sin energía y con hambre. Necesitamos solidaridad y apoyo inmediato”, advirtió.

La subregión del San Juan, al sur del Chocó, ha enfrentado en la última semana una fuerte ola invernal que mantiene en alerta a varios municipios cercanos al río que da nombre a la zona. De acuerdo con la UNGRD, en lo corrido de 2025 se han registrado 319 vendavales en el país.

Lea también: Lluvias y vendavales causaron daños en el Norte de Antioquia

