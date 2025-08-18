Tras el vendaval que dejó 6.500 damnificados, anuncian llegada de ayudas a Condoto, Chocó

La emergencia invernal que golpeó al municipio de Condoto, en Chocó, dejó al menos 6.500 damnificados, según el último balance oficial. El fenómeno, ocurrido el pasado 11 de agosto, destechó cerca de 2.000 viviendas, provocó la caída de árboles, daños en redes eléctricas y afectaciones en las tres instituciones educativas del municipio, lo que mantiene sin clases a 3.000 niños. Ante la magnitud del desastre, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba anunció la entrega de las primeras ayudas humanitarias: “La administración departamental está aportando 10 toneladas de ayuda, 500 kits de alimentación, 500 kits de aseo y 2.000 láminas de zinc. Además, destinaremos recursos de educación para adecuar dos de las instituciones afectadas”, afirmó

A esta respuesta se suma la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que confirmó una inversión inicial de 500 millones de pesos para un banco de materiales y el envío de 450 colchonetas. Su director, Carlos Carrillo, llegará este martes al municipio para coordinar las labores.

La emergencia también dejó sin capacidad operativa al hospital San José de Condoto, centro asistencial que atiende a tres localidades de la región. La Gobernación aseguró que este punto también recibirá apoyo inmediato. Asimismo, se activó un convenio con el ICBF para garantizar la entrega de paquetes nutricionales a los menores afectados.