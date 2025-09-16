x

Video | Fuerte vendaval azotó a Barranquilla y a varios municipios del Atlántico este martes

Las lluvias acompañadas de fuertes vientos atemorizaron a los atlanticenses en la tarde de este martes. Los organismos de emergencia hacen un barrido para tener un censo de personas afectadas.

  Varios sectores de Barranquilla se vieron afectados por el vendaval de este martes.
    Varios sectores de Barranquilla se vieron afectados por el vendaval de este martes. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Fuertes lluvias, acompañada de vientos que parecían tener la fuerza de un huracán y uno que otro rayo atemorizaron a los habitantes de Barranquilla y otros municipios del Atlántico en la tarde de este martes.

Lea aquí: ¿Qué fenómeno generó el vendaval con vientos huracanados en Barranquilla? Ideam advierte que se puede repetir

El torrencial inició pasadas las 2:30 p.m. y se extendió por gran parte de la tarde. En videos que circulan en redes sociales se observa la fuerza con la que golpeaba el viento y arrastraba la lluvia.

De acuerdo con información preliminar, en la capital del Atlántico gran parte de las emergencias se concentraron en la urbanización Puerta Dorada, cerca de la Circunvalar, donde reportaron la voladura de techos y hasta el desprendimiento de algunas rejas.

Pero también se reportaron emergencias, según el diario El Heraldo, en sectores como Sevilla y Ciudadela 20 de Julio. Los organismos de emergencia están haciendo un barrido en la ciudad para tener un censo de las personas afectadas por el vendaval.

Mientras esto sucede, la Alcaldía de Barranquilla pidió a los conductores evitar manejar por canales que tengan concentración de agua o parquearse por un tiempo prolongado debajo de árboles.

Siga leyendo: Esto se sabe del pasajero estadounidense que murió en vuelo internacional desviado de emergencia a Barranquilla

También, a los peatones, “no arriesgarse a intentar cruzar corrientes de agua” y a quienes están en sus viviendas cerrar ventanas y retirar objetos que puedan ser arrastrados por los vientos.

Del mismo modo, habilitaron la línea 195 y (605) 401 0205 para reportar cualquier emergencia.

Otros municipios como Soledad, Galapa, Malambo, Manatí, Juan de la Costa, Palmar de Varela, Piojó y Repelón han reportado, igual que la capital, fuertes lluvias y afectaciones en varias viviendas y establecimientos.

Le puede interesar: Incendio en Barranquilla dejó tres personas muertas y otras 45 heridas

