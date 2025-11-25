Autorizados en Navidad: 412 vendedores informales recibieron el aval de la Alcaldía de Medellín para trabajar en diciembre

A través de un sorteo realizado de forma manual, regulado por la Personería Distrital de Medellín y transmitido en vivo, se eligieron los 412 vendedores informales que podrán tener sus ventas de manera autorizada durante diciembre.

Esto corresponde al Plan Navidad 2025, “una estrategia institucional que regula y organiza las actividades económicas de los vendedores informales durante la temporada decembrina”.

Lea más: ¿Quiénes son los trabajadores que no reciben prima en diciembre? Esto dice la ley

Desde el 6 y hasta el 27 de octubre de este año, mediante un proceso abierto con convocatoria pública e inscripción presencial, se postularon 532 personas. Sin embargo, por disposición de la Administración Municipal, no todos pueden acceder a los espacios autorizados de comercio.

Entre Parques del Río y la Avenida del Río ya está todo dispuesto para lo que será un nuevo fin de año: 350 estructuras, 180 módulos gastronómicos y 170 toldos, que operarán una vez se haga el encendido oficial del alumbrado navideño.