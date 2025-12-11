x

Venezuela acusa a EE. UU. de “robo descarado” tras incautación de buque petrolero en el Caribe

Aunque Estados Unidos justificó la incautación alegando que se trata de “petróleo sancionado”, el régimen de Maduro advirtió que se trata de un acto de piratería.

    El régimen de Maduro acusó al gobierno de Estados Unidos de “piratería” tras la incautación de un buque petrolero en costas venezolanas. Fotos: Getty Images y @AGPamBondi
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
Venezuela denunció el “robo descarado” de un buque petrolero incautado por Estados Unidos en medio de su despliegue militar en el Caribe, según un comunicado de la cancillería.

Washington desplegó en agosto una flotilla de buques y aviones de combate en el Caribe con el argumento de luchar contra el narcotráfico. Caracas considera que las maniobras buscan en realidad derrocar al presidente Nicolás Maduro y apropiarse de las reservas petroleras del país.

Lea también: Video: EE. UU. incautó un buque con petróleo “sancionado” en costas venezolanas

Hasta ahora, el despliegue militar estadounidense no había afectado el tránsito de buques. Pero el miércoles el presidente Donald Trump confirmó que su guardia costera detuvo “un gran petrolero, muy grande, el más grande jamás incautado”.

“Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional”, indicó la cancillería venezolana. Caracas acusa a Estados Unidos de confesar el “asalto de un buque petrolero en el mar Caribe”.

El gobierno venezolano “acudirá ante todas las instancias internacionales existentes para denunciar este grave crimen internacional, y defenderá con determinación absoluta su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional”, añadió el comunicado.

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, sostuvo que de esta forma se “han desatado guerras en el mundo entero”.

“Son asesinos, ladrones, piratas ¿Cómo se llama el bicho este de piratas del Caribe? Bueno, Jack Sparrow es un héroe, estos son unos delincuentes de alta mar, filibusteros, siempre lo han hecho así”, afirmó Cabello durante su programa semanal de televisión.

Maduro exigió durante una concentración en Caracas el cese del “intervencionismo ilegal y brutal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina”, aunque sin referirse a la confiscación del tanquero.

¿Por qué fue incautado un buque petrolero en costas venezolanas?

Según la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, el buque había sido utilizado durante años por Venezuela e Irán para transportar crudo pese a las sanciones internacionales.

“Hoy, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, ejecutaron una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán”, fue lo que escribió la fiscal en su cuenta de X.

La fiscal agregó que dicho material era parte de una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. “Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura, y nuestra investigación, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, para prevenir el transporte de petróleo sancionado continúa”, subrayó.

Uno de los posibles destinos del buque, según han sostenido desde Estados Unidos, podría ser Cuba, quien en medio de apagones por su infraestructura energética depende del crudo proveniente de aliados como Venezuela, Rusia y México.

Siga leyendo: Petro invitó a Trump a Colombia, pero le dijo que “es un hombre muy desinformado” sobre el país

*Con información de AFP

