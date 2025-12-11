Venezuela acusa a EE. UU. de “robo descarado” tras incautación de buque petrolero en el Caribe

Venezuela denunció el “robo descarado” de un buque petrolero incautado por Estados Unidos en medio de su despliegue militar en el Caribe, según un comunicado de la cancillería.

Washington desplegó en agosto una flotilla de buques y aviones de combate en el Caribe con el argumento de luchar contra el narcotráfico. Caracas considera que las maniobras buscan en realidad derrocar al presidente Nicolás Maduro y apropiarse de las reservas petroleras del país.

Hasta ahora, el despliegue militar estadounidense no había afectado el tránsito de buques. Pero el miércoles el presidente Donald Trump confirmó que su guardia costera detuvo “un gran petrolero, muy grande, el más grande jamás incautado”.

“Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional”, indicó la cancillería venezolana. Caracas acusa a Estados Unidos de confesar el “asalto de un buque petrolero en el mar Caribe”.

El gobierno venezolano “acudirá ante todas las instancias internacionales existentes para denunciar este grave crimen internacional, y defenderá con determinación absoluta su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional”, añadió el comunicado.

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, sostuvo que de esta forma se “han desatado guerras en el mundo entero”.