Venezuela anunció el despliegue de 15.000 militares en la frontera con Colombia ante la operación naval de EE. UU. en el Caribe

Venezuela anunció el despliegue de 15.000 efectivos de sus cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia para operaciones contra el narcotráfico, en momentos en que Estados Unidos acusa al presidente Nicolás Maduro de encabezar un cartel de drogas.
Tres destructores lanzamisiles estadounidenses tienen previsto posicionarse en aguas internacionales en los próximos días, frente a las costas de Venezuela, para lo que Washington asegura se trata de operaciones contra el narcotráfico internacional. Maduro, no obstante, denuncia una “amenaza” y abrió el registro militar para ampliar sus filas.