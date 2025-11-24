x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Designar como grupo terrorista al Cartel de los Soles es “ridícula patraña” de EE. UU., dice la Cancillería de Venezuela

La Cancillería venezolana emitió un comunicado calificando de “ridícula patraña” tal designación por parte de Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Marco Rubio.

  • El presidente venezolano, Nicolás Maduro, gesticula durante un acto por el Día del Estudiante Venezolano, en Caracas, Venezuela, el 21 de noviembre de 2025. Los estudiantes venezolanos se movilizaron el viernes en Caracas para celebrar su día y en defensa de la paz y la educación. FOTO: Xinhua
    El presidente venezolano, Nicolás Maduro, gesticula durante un acto por el Día del Estudiante Venezolano, en Caracas, Venezuela, el 21 de noviembre de 2025. Los estudiantes venezolanos se movilizaron el viernes en Caracas para celebrar su día y en defensa de la paz y la educación. FOTO: Xinhua
Agencia AFP
hace 9 minutos
bookmark

Venezuela calificó el lunes de “ridícula patraña” la designación por parte de Estados Unidos del supuesto Cartel de los Soles como una organización terrorista a la que Washington vincula con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Estados Unidos anunció el 16 de noviembre que planeaba clasificar como una organización terrorista extranjera a ese supuesto grupo, pero aún no lo ha oficializado.

Lea también: Gobierno Trump evaluó lanzar volantes sobre Caracas para presionar la salida de Nicolás Maduro; ¿qué decían?

La designación fue anunciada en medio del despliegue militar iniciado en agosto por la administración del presidente Donald Trump en el Caribe. El fin de semana, seis aerolíneas cancelaron sus conexiones con Venezuela tras la advertencia de Estados Unidos a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” en medio de estas maniobras militares.

“Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, que designa como organización terrorista al inexistente Cartel de los Soles”, indicó la cancillería en un comunicado.

Entérese: Petro dice que no apoya a Maduro, pero tampoco una “posible invasión a Venezuela por el petróleo”, ¿distracción?

Caracas sostiene que se trata de una “infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela”. Rubio sostiene que el Cartel de los Soles es dirigido por Maduro y otros altos funcionarios “que han corrompido el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela”.

“El Cartel de los Soles, junto con otras FTO (organizaciones terroristas) designadas, incluyendo Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”, declaró el secretario de Estado Marco Rubio al anunciar la designación a mediados de noviembre.

Siga leyendo: ¿Podrá la delegación colombiana de los Juegos Bolivarianos de Perú que van hasta el 7 de diciembre revalidar su corona?

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida