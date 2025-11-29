Aumenta la tensión: Venezuela denuncia “amenaza colonialista” tras advertencia de Trump sobre su espacio aéreo

Venezuela denunció este sábado como una “amenaza colonialista” a su soberanía la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de un “cierre total” del espacio aéreo venezolano, indicó un comunicado de la cancillería. Trump advirtió que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, una semana después de que Washington emitiera una alerta en la que recomendaba a aerolíneas extremar precauciones por un incremento de la actividad militar en la región.

“Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo, (...) una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”, señala el texto publicado por el canciller Yván Gil. El comunicado resalta que Venezuela “no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero”.

Vuelos de deportados

También alertó que esta decisión provocará la suspensión de los vuelos de repatriación que se llevan a cabo regularmente entre Estados Unidos y Venezuela. “A través de esta acción, el gobierno de los Estados Unidos ha suspendido, de manera unilateral, los vuelos de migrantes venezolanos que de manera regular se venían realizando en el marco de la repatriación de venezolanos”, agregó.

Unos 75 vuelos se han realizado este año, con al menos 13.956 venezolanos deportados desde Estados Unidos. Ya el gobierno venezolano había rechazado la alerta aérea emitida por Estados Unidos y revocó las concesiones para operar en el país a seis aerolíneas internacionales que suspendieron sus vuelos tras la primera advertencia estadounidense. La medida afectó a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilenobrasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish y dejó varados a miles de pasajeros. En el Aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela, periodistas de la AFP constataron actividad de aviones nacionales e internacionales en la pista de aterrizaje.