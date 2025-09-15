A civiles en Venezuela les están enseñando a disparar en entrenamientos militares ante despliegue naval de EE. UU. en el Caribe

Si los estadounidenses “vienen con sus máquinas de guerra (...) los recibiremos con plomo” en Venezuela, asegura Pedro Arias, de 62 años, uno de los miles de “voluntarios” que respondieron al llamado del presidente Nicolás Maduro para adiestrarse ante lo que considera una “amenaza” de Washington.
Maduro pidió en las últimas semanas a la población que se alistara en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por civiles, y llamó a reservistas, milicianos y jóvenes a ir a los cuarteles para“aprender a disparar” y “defender la patria”.
En Fuerte Tiuna, un enorme enclave militar en Caracas, autobuses y automóviles desembarcan voluntarios de toda la capital, en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue naval en el Caribe para combatir a los cárteles de la droga, que Maduro califica de “amenaza”.