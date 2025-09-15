x

A civiles en Venezuela les están enseñando a disparar en entrenamientos militares ante despliegue naval de EE. UU. en el Caribe

Cientos de voluntarios se sumaron al adiestramiento militar de la Milicia Bolivariana, convocado por Nicolás Maduro como respuesta a lo que denomina una “amenaza” de Washington.

  • Integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana participan en una jornada de adiestramiento en el Fuerte Tiuna, en Caracas, Venezuela. Nicolás Maduro convocó una masiva jornada de adiestramiento en 312 cuarteles y unidades militares en todo el país. FOTO: Xinhua
Agencia AFP
hace 45 minutos
bookmark

Si los estadounidenses “vienen con sus máquinas de guerra (...) los recibiremos con plomo” en Venezuela, asegura Pedro Arias, de 62 años, uno de los miles de “voluntarios” que respondieron al llamado del presidente Nicolás Maduro para adiestrarse ante lo que considera una “amenaza” de Washington.

Maduro pidió en las últimas semanas a la población que se alistara en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por civiles, y llamó a reservistas, milicianos y jóvenes a ir a los cuarteles para“aprender a disparar” y “defender la patria”.

En Fuerte Tiuna, un enorme enclave militar en Caracas, autobuses y automóviles desembarcan voluntarios de toda la capital, en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue naval en el Caribe para combatir a los cárteles de la droga, que Maduro califica de “amenaza”.

Relacionado:Venezuela denuncia que EE.UU. UU. “triplicó” vuelos de aviones espías cerca de su territorio

Vestidos de civil o con uniformes paramilitares, a veces portan algún símbolo o uniforme perteneciente a su grupo: compañía eléctrica nacional, “motociclistas socialistas”, “Grupo de Combate de la Alcaldía de Caracas”, administración penitenciaria o televisión pública.

Una jubilada lleva una camiseta de la “Abuela Maravilla”; un anciano con uniforme de camuflaje usa un andador; también hay personas de entre 30 y 40 años con ropa deportiva, al igual que jóvenes.

Victoria, de 16 años; Maikel, de 20; José, de 18; y Miguel, de 17, todos miembros de la organización progobierno “Futuro”, dicen que quieren “aprender” para poder “defenderse de los gringos” con “los puños si hace falta”.

Desde la explanada monumental, los voluntarios son transportados al campo de tiro. En la entrada, se exhibe un tanque con la leyenda “Independencia o Nada”.

Allí, un oficial de alto rango pronuncia un discurso contundente a los recién llegados: “No necesito de viejitos. dispuesta a coger el fusil y enfrentar a nuestros enemigos”.

Están aquí para recibir entrenamiento militar. Esta no será una guerra como las guarimbas (protestas callejeras). No serán piedras y pistolas”, sino “armas de guerra”, enfatiza.

Las tras manifestaciones la controvertida reelección de Maduro en 2024 dejaron alrededor de treinta muertos.

"Los gringos no se van a metro por acá. La guerra es interna, contra un enemigo interno”, considera.

El despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe ha intensificado las tensiones con Caracas. Washington acusa a Maduro de dirigir una red de narcotráfico.

El El gobernante venezolano ha negado sistemáticamente cualquier conexión con el comercio de drogas, aunque dos sobrinos de su esposa han sido condenados en Nueva York por tráfico de cocaína.

Las autoridades militares no permitieron el acceso de la AFP al campo de entrenamiento y tiro de Fuerte Tiuna, pero sí abrieron sus puertas al famoso Cuartel de la Montaña 4F, mausoleo del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Aquí, casi 200 personas están invitadas a tomarcursos estratégicos, que incluyen explicaciones sobre la intervención estadounidense en Panamá (1989) y, sobre todo, sobreel manejo de fusiles Kalashnikov y pistolas.

Se anima a los voluntarios a desmontarlos y volver a montarlos, así como a disparar al aire, sin balas.

"He venido a recibir entrenamiento. A conocer sobre armas, sobre táctica para defender mi país", dice Jenny Rojas, de 54 años, abogada que trabaja para una fundación cercana al gobierno.

Afirma que “no tiene miedo”, pero considera “Lamentable que (Estados Unidos) pretenda a través de la fuerza invasora” Venezuela, “no respetando nuestra soberanía, nuestras decisiones como pueblo”.

Lea aquí:Así fue que Charlie Kirk se erigió como referente de jóvenes de derecha en EE.UU. UU.

“Si intenta atacar a la patria, a toda la población, el pueblo va a defenderla, como la defendió (el héroe de la independencia, Simón) Bolívar”, exclama.

Tener el Kalashnikov en las manos “te da ese orgullo de que, bueno, ala hora de tener que tomar las armas,hay que hacerlo”, describe.

Maduro anunció el despliegue de25.000 efectivos de las fuerzas armadas en las fronteras, así como un plan de defensa.

Según publicaciones militares especializadas,la milicia cuenta con aproximadamente 212.000 efectivos, además de los 123.000 soldados de las otras cuatro ramas de las Fuerzas Armadas.

En el cuartel 4F, el teniente e instructor Oviedo Godoy es experto enarmas y tácticas gubernamentales.

Cualquier persona está capacitada para utilizar un armamento, siempre y cuando tengan los conocimientos básicos”, explica.

Y asegura: "Si vienen los americanos, la gente va a estar lista. ¡Estamos listos! ¡Estamos entrenados!".

