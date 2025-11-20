x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Maduro asegura que Venezuela está lista para exportar gas a Colombia por primera vez: “Está en la frontera esperando”

La estatal PDVSA había fijado el año pasado la meta de exportación a Colombia para 2027, pero el régimen aceleró el proceso. Maduro dijo que faltan “algunos elementos técnicos” para que Venezuela empiece a venderle al país.

  • Maduro hizo el anuncio en medio de un programa de televisión. FOTO: Colprensa
    Maduro hizo el anuncio en medio de un programa de televisión. FOTO: Colprensa
Agencia AFP
hace 32 minutos
bookmark

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el jueves que su país está listo para exportar gas por primera vez hacia Colombia.

Ambos países acordaron a mediados de junio la creación de una zona económica binacional para impulsar la producción y el comercio, con énfasis energético.

Lea aquí: Factura del gas subiría 45% en Medellín por el aumento del gas importado que llega a Colombia

“La primera exportación de gas para Colombia está lista”, dijo Maduro en un breve balance económico transmitido por la televisión estatal. “Está en la frontera esperando algunos elementos técnicos para que Venezuela empiece a vender a Colombia”.

“De ahí no vamos a parar porque Colombia y Venezuela tenemos que estar unidos, cada vez más unidos”, agregó.

La estatal PDVSA había fijado la meta de exportación a Colombia para 2027, según dijo su presidente hace un año. En ese momento presentó una meta de producción para 2025 de casi 2.000 millones de pies cúbicos por día.

Siga leyendo: Gas natural vehicular subiría entre 30% y 40% desde el 1 de diciembre y los taxistas serán los primeros en sentir el golpe

Venezuela incrementó su producción energética después de una debacle en la industria que el gobierno atribuyó principalmente al embargo de Estados Unidos, mientras que expertos subrayan que responde a años de desinversión y graves escándalos de corrupción.

Colombia fue históricamente uno de los principales socios comerciales de Venezuela, aunque choques entre sus gobiernos paralizaron por años el intercambio.

El comercio comenzó a reactivarse en 2022 con la llegada al poder del izquierdista Gustavo Petro.

Durante el primer semestre de 2025, el intercambio binacional se estimó en 660,9 millones de dólares, ampliamente favorable a Colombia.

Le puede interesar: Los líos de la zona binacional entre Colombia y Venezuela que firmó Saade

