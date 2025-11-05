Maduro llama a prepararse para una eventual “lucha armada” contra Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el país debe estar listo para una eventual confrontación militar si Estados Unidos llega a atacar su territorio. La declaración fue hecha durante un congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en medio de crecientes tensiones con Washington por el despliegue de fuerzas estadounidenses en el mar Caribe. Aunque el mandatario no detalló las estrategias aprobadas, afirmó que recibió un documento con “un conjunto de ideas para pasar de la lucha no armada a la lucha armada” con el fin de defender la soberanía nacional. Maduro indicó que estas propuestas forman parte del “concepto estratégico de la defensa integral de la patria”, y ordenó su ejecución inmediata en todo el territorio venezolano.



PSUV activará “orden de operaciones” en las comunidades

“El Partido Socialista Unido de Venezuela debe proceder a su aplicación inmediata con orden de operaciones por cada calle y por cada comunidad”, manifestó el jefe de Estado durante su intervención, transmitida por Venezolana de Televisión. Además, instó a los ciudadanos a mantener la calma y a prepararse con “firmeza y valentía” ante cualquier amenaza externa.

Maduro sostuvo que el país enfrenta ya “doce semanas de amenazas y de guerra psicológica del imperio estadounidense” y aseguró que su objetivo es convertir a Venezuela en una nación “inexpugnable” frente a cualquier intento de intervención extranjera.

Cabello advierte de una “pelea de siglos” si Venezuela es atacada

Durante el mismo encuentro político, el primer vicepresidente del PSUV y ministro del Interior, Diosdado Cabello, respaldó las declaraciones del presidente y advirtió que cualquier intento de agresión contra Venezuela tendría una respuesta prolongada. "El que se meta con Venezuela sabe que esto va a ser una pelea de años, de décadas y cuidado, de siglos", enfatizó. Cabello también pidió a los venezolanos mantenerse vigilantes ante lo que calificó como una "campaña feroz" contra el país y su Fuerza Armada. Según dijo, las acciones de Estados Unidos buscan "propiciar un cambio de régimen" para imponer un gobierno afín a sus intereses y controlar los recursos naturales de la nación. Mientras Caracas denuncia un "asedio" internacional, el Ejército estadounidense ha informado que ha hundido 17 embarcaciones y causado 66 muertes en operaciones en el Caribe y el Pacífico, que Washington enmarca dentro de su lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, para el chavismo, esas maniobras representan una amenaza directa a la estabilidad y soberanía venezolana.



