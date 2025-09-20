Con maniobras militares: así se prepara Venezuela para mostrarse “invencible” ante EE. UU.

Adiestramiento de civiles, llamado de reservistas, operaciones en fronteras y ejercicios de guerra en una isla del Caribe: Venezuela flexiona su músculo militar para mostrarse invencible ante el fuerte despliegue naval de Estados Unidos.
Pero expertos coinciden en que la capacidad real de combate de la Fuerza Armada venezolana está comprometida por años de crisis económica. Y aseguran que las maniobras son una operación de propaganda para mostrar a la población que el gobierno no tiene miedo y controla la situación.