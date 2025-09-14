Régimen en Venezuela sería el principal objetivo militar de EE. UU., según The New York Times

Aumenta cada vez más la tensión por la presencia militar de ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear de Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe muy cerca a la costa venezolana; en las últimas horas los norteamericanos enviaron cinco aviones de caza F-35 que aterrizaron en Puerto Rico. Esas aeronaves se suman a los otros diez que ya había enviado Donald Trump para reforzar el despliegue militar de alrededor de 8.000 efectivos en su operación contra el narcotráfico transnacional.
En una visita sorpresa esta semana a base militar puertorriqueña “Roosevelt Road”, el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, les dijo a tropas a bordo de un buque militar que no están participando en un “entrenamiento”, sino en “un ejercicio real”.