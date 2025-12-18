Ecopetrol realiza la comercialización de gas más grande en su historia: cierra con éxito la venta del gas de Sirius

Ecopetrol S.A. y Petrobras International Braspetro B.V. – Sucursal Colombia informaron que culminó con éxito el Proceso de Comercialización Conjunta para la venta temprana del gas natural del campo Sirius, ubicado en el mar Caribe colombiano. Como resultado, se logró la asignación y venta del 100% de las cantidades ofrecidas, hasta por 249 millones de pies cúbicos-día (MPCD), bajo la modalidad de Contrato Firme Sujeto a Condiciones, de acuerdo con la regulación y normatividad aplicables. Entérese: Salario mínimo en Colombia para 2026 rozaría los $1,8 millones, anticipa ministro Benedetti Este hito marca el cierre formal del proceso anunciado el 30 de octubre de 2025, cuando ambas compañías acordaron un mecanismo de comercialización conjunta orientado a garantizar una asignación eficiente, transparente, pública y objetiva del gas natural de Sirius, un descubrimiento costa afuera que hace parte del Contrato GUA-OFF-0.

Detalles de la comercialización y contratos firmados

El proceso concluyó el 12 de diciembre de 2025 con la venta total de las cantidades ofrecidas en cada uno de los productos disponibles. En concreto, se adjudicaron 113 pies cúbicos días a seis años, 86 pies cúbicos día a cinco años y 50 a tres años, para un total de 249. En desarrollo de este proceso se suscribieron 66 contratos de compraventa de gas natural con 17 empresas, lo que refleja el interés del mercado y la confianza de los agentes en el proyecto Sirius y en el esquema de comercialización definido por las dos compañías.

Ecopetrol calificó el resultado de forma significativa: “este es el proceso de comercialización de gas más grande en toda su historia”, realizado en un solo proceso, tanto por volumen como por número de contratos suscritos. La comercialización del 100% de las cantidades ofrecidas en los distintos productos confirma la relevancia estratégica del Proyecto Sirius y constituye un avance clave en la consolidación de su esquema de desarrollo, en un momento determinante para el abastecimiento energético del país.

Impacto en la planeación y el abastecimiento de gas