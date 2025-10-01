Venta de vehículos en Medellín creció 48% en septiembre y se ubicó por encima del promedio nacional

El sector automotor colombiano alcanzó en septiembre de 2025 su mejor desempeño del año, con 24.862 unidades vendidas, lo que representa un crecimiento del 45,2 % frente al mismo mes de 2024, de acuerdo con el informe conjunto presentado por Fenalco y la Andi.
Con esta cifra, septiembre se convirtió en el mes con mayor volumen de ventas de vehículos nuevos en lo que va del 2025, consolidando la recuperación del mercado y fortaleciendo la confianza del consumidor en el sector.
En el acumulado entre enero y septiembre de 2025, se matricularon 175.025 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 29,4 % frente al mismo periodo de 2024.
Estos resultados ratifican la importancia del sector automotor como motor de la economía, reflejando tanto la demanda de consumidores como la incorporación de nuevas tecnologías en la oferta del mercado colombiano.