Fabricantes de velas esperan que ventas crezcan hasta 10% este año, ¿desde qué precios se encuentran?

Toda celebración religiosa —como el Día de las Velitas— impulsa la economía en el país. Para Olga Lucía Ferreira Martínez, gerente y representante legal de la Cooperativa Multiactiva Nacional de Fabricantes de Velas y Velones (Coopfanalvelas), se proyecta un crecimiento en las ventas de entre el 8% y el 10%, impulsado por la temporada de fin de año, que incluye la demanda de velitas tipo farol para la conmemoración del Día de la Virgen. Esto agrega las tendencias crecientes en velas con propósitos, cirios pascuales, velas para bautizos y primeras comuniones, velas decorativas para matrimonios, velas aromatizadas y veladoras tradicionales.
Para producirlas, en Colombia se utilizan entre 700 y 800 millones de toneladas parafina. Y es que en la primera semana de diciembre ya se observan las ventas de velitas en el centro de Medellín, que normalmente se exhiben en carretas y mostradores al alcance de los más pequeños, lo que permite llevar sustento a los hogares colombianos.