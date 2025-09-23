Mercado inmobiliario en Valle de Aburrá se dispara un 35% a corte de agosto

El mercado inmobiliario en Antioquia parece haber dejado atrás la desaceleración. En los primeros ocho meses de 2025 se comercializaron 14.900 unidades en el Valle de Aburrá y el Oriente, lo que representa un crecimiento superior al 35 % frente al año anterior.

Federico Estrada, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Antioquia, destacó que “hace dos años la actividad se había reducido a la mitad y hoy vemos una recuperación destacable”. Además de la vivienda, otros segmentos como oficinas y bodegas muestran incrementos anuales superiores al 10 %.

La Lonja estima que, de mantenerse esta tendencia, al cierre de 2025 se alcanzarán cerca de 60.000 transacciones inmobiliarias en el Valle de Aburrá, con más de 20.000 unidades de vivienda nueva vendidas.

Este dinamismo obedece a que Antioquia sigue consolidándose como uno de los destinos más atractivos para la inversión en Colombia. Medellín, en particular, es la segunda ciudad con mayor compra de vivienda en el país, reflejando el interés tanto de hogares como de inversionistas.

La recuperación del mercado también se explica por las condiciones financieras. Tras alcanzar un máximo de 13,25 %, las tasas de interés se han reducido de manera sostenida y hoy se ubican por debajo del 10 %, lo que ha impulsado la demanda.

Los inversionistas siguen considerando la propiedad raíz como uno de los activos refugio más sólidos, tanto para proteger el patrimonio como para generar ingresos por arrendamientos.