Venta de motos en Colombia creció 40% y superó las 113.000 unidades. ¿Cuáles fueron las más vendidas?

En aceleración continua, así está el mercado de motocicletas en Colombia, pues en abril de 2026 se registraron 113.602 motos nuevas en el país, un crecimiento del 40,69% frente al mismo mes de 2025, de acuerdo con el informe de la Andi y Fenalco.
A esto se suma que, en el acumulado del año (enero–abril), la industria registra una expansión de 37,09% frente al mismo periodo de 2025.
De acuerdo con el informe, este comportamiento “consolida una dinámica positiva del sector”, impulsada en gran parte por el papel de la motocicleta como solución de movilidad y herramienta de trabajo.
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