Kia y Renault dominan las ventas de vehículos en Colombia, pero marcas chinas registran el mayor crecimiento

El mercado automotor colombiano cerró septiembre de 2025 con un fuerte dinamismo, registrando 24.862 unidades nuevas, el mayor volumen de ventas en lo que va del año y un crecimiento del 45,2 % frente a 2024.

En ese escenario, las cinco marcas más vendidas fueron Kia, Renault, Chevrolet, Mazda y Toyota, que en conjunto representaron el 50,7 % del total de matrículas en el país durante el mes.

Kia se consolidó en el primer lugar con 3.574 unidades vendidas, lo que significó un crecimiento del 14,4 % frente a septiembre de 2024. Le siguió Renault con 2.987 registros y Chevrolet con 2.241 unidades.