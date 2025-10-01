x

Kia y Renault dominan las ventas de vehículos en Colombia, pero marcas chinas registran el mayor crecimiento

Estas marcas encabezaron el ranking de ventas de vehículos en septiembre en Colombia, pero las marcas chinas son las que más crecen en ventas.

  Kia lidera el mercado de vehículos en Colombia. FOTO GETTY.
    Kia lidera el mercado de vehículos en Colombia. FOTO GETTY.
  La marca china BYD mostró el mayor crecimiento en ventas en Colombia con 226%. FOTO GETTY.
    La marca china BYD mostró el mayor crecimiento en ventas en Colombia con 226%. FOTO GETTY.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 35 minutos
bookmark

El mercado automotor colombiano cerró septiembre de 2025 con un fuerte dinamismo, registrando 24.862 unidades nuevas, el mayor volumen de ventas en lo que va del año y un crecimiento del 45,2 % frente a 2024.

En ese escenario, las cinco marcas más vendidas fueron Kia, Renault, Chevrolet, Mazda y Toyota, que en conjunto representaron el 50,7 % del total de matrículas en el país durante el mes.

Kia se consolidó en el primer lugar con 3.574 unidades vendidas, lo que significó un crecimiento del 14,4 % frente a septiembre de 2024. Le siguió Renault con 2.987 registros y Chevrolet con 2.241 unidades.

Mazda y Toyota completan el top cinco

Mazda ocupó la cuarta posición con 1.934 vehículos matriculados, mientras que Toyota se ubicó en el quinto lugar con 1.862 unidades. Más abajo en el ranking destacaron Suzuki, con 1.639 registros, y Nissan, con 1.298 unidades vendidas en el mercado colombiano.

Aunque la mayoría de marcas reportaron crecimientos, algunas mostraron retrocesos. Toyota presentó una caída del 27,3 % en septiembre, mientras que Ford registró una disminución del 10,3 % frente al mismo mes del año anterior.

Las marcas chinas siguen mostrando el mayor crecimiento en el mercado

El gran impulso de septiembre vino también de las marcas chinas, que mostraron un crecimiento sobresaliente en comparación con el año anterior. BYD lideró con un aumento del 226,5 %, seguida por Dongfeng (189,9 %) y Foton (149,4 %).

La marca china BYD mostró el mayor crecimiento en ventas en Colombia con 226%. FOTO GETTY.
La marca china BYD mostró el mayor crecimiento en ventas en Colombia con 226%. FOTO GETTY.

Estos resultados confirman la rápida expansión de los fabricantes asiáticos en Colombia, especialmente en segmentos eléctricos, híbridos y comerciales, donde han ganado participación de mercado.

Un mes récord para la industria automotriz

Con más de 24.800 unidades vendidas, septiembre de 2025 se convirtió en el mejor mes del año para la industria automotriz en Colombia. El crecimiento en ventas de híbridos, eléctricos y vehículos comerciales fue clave para este resultado, lo que demuestra un mercado en recuperación y con una clara diversificación de la oferta.

