Ventas de taxis entran en declive histórico en Colombia ante el auge de plataformas de movilidad

Mientras el sector automotor cerró 2025 con un crecimiento de 26,50% y 254.205 vehículos nuevos matriculados, el segmento de taxis registró una de las caídas más fuertes de su historia reciente. Durante el año pasado se matricularon apenas 4.693 taxis, lo que representó un descenso de 11% frente al año anterior y el nivel más bajo en al menos 14 años. Si se revisa la evolución histórica, el retroceso es más evidente. En 2012 se comercializaban 16.023 taxis, según cifras de Andemos. Desde entonces, el mercado ha venido disminuyendo de forma sostenida, con descensos marcados como el de 2015, cuando se registraron 7.406 matrículas nuevas, y el de 2023, con 4.894 unidades. Ningún año desde 2012 había mostrado una cifra inferior a la de 2025.

Aunque en 2020 y 2021 las ventas fueron aún más bajas, con 3.298 y 4.552 taxis respectivamente, esos resultados estuvieron influenciados por el impacto de la pandemia de covid-19, que afectó a todos los sectores de la economía. Excluyendo esos años atípicos, el dato de 2025 marca el piso histórico del segmento.

Plataformas y cambios estructurales, en el centro del debate

El retroceso en las matrículas de taxis obedece a varios factores. Iván Martínez, gerente de formación y taxis de Hyundai, explicó que “el uso de las plataformas de movilidad es una de las razones de la caída del mercado de taxis en Colombia”. El auge de aplicaciones de movilidad como Uber, DiDi o InDriver ha transformado la dinámica del transporte individual en las ciudades. Martínez también señaló que el crecimiento del gremio de los mototaxis y otros esquemas de transporte alternativo ha presionado aún más las ventas dentro del segmento tradicional de taxis. Le gusta: Con un plan piloto en la Terminal del Norte, en Medellín, buscan acabar con malas prácticas de algunos taxistas Desde la perspectiva gremial, Eduardo Visbal, vicepresidente de comercio exterior y vehículos de Fenalco, afirmó que “hay una etapa de transición en la que muchos taxis están ingresando a las plataformas. Este fue el único segmento que decreció durante 2025”. Por su parte, Karol García, directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, sostuvo que la caída de 11% refleja un ajuste estructural más que coyuntural. Según explicó, el resultado está asociado a la falta de procesos de renovación del parque automotor y a la incertidumbre regulatoria en varias ciudades del país.

¿Qué marcas lideran el mercado de taxis?

En el acumulado de 2025, el mercado de taxis estuvo altamente concentrado. Las principales marcas fueron Kia, con 48,5% de participación; Hyundai, con 32,2%; y Renault, con 13,4%. En conjunto, estas tres compañías concentraron más de 90% del mercado, una tendencia similar a la observada a comienzos de este año.