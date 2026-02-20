Ventas de taxis entran en declive histórico en Colombia ante el auge de plataformas de movilidad

Mientras el sector automotor cerró 2025 con un crecimiento de 26,50% y 254.205 vehículos nuevos matriculados, el segmento de taxis registró una de las caídas más fuertes de su historia reciente. Durante el año pasado se matricularon apenas 4.693 taxis, lo que representó un descenso de 11% frente al año anterior y el nivel más bajo en al menos 14 años.
Si se revisa la evolución histórica, el retroceso es más evidente. En 2012 se comercializaban 16.023 taxis, según cifras de Andemos. Desde entonces, el mercado ha venido disminuyendo de forma sostenida, con descensos marcados como el de 2015, cuando se registraron 7.406 matrículas nuevas, y el de 2023, con 4.894 unidades. Ningún año desde 2012 había mostrado una cifra inferior a la de 2025.