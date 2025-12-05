Más de 480.000 rollos se vendieron en el Sushi Master 2025

Durante siete días, los colombianos pudieron probar rollos de sushi solo por 21.000 pesos en el Sushi Master 2025. Este festival gastronómico, que hace parte del repertorio anual del influencer Tulio Recomienda, tuvo un impacto millonario en los restaurantes participantes y en el paladar de los comensales de esta preparación asiática.

Lea: Gastronomía: la apuesta para que la gente vuelva al centro de Medellín

“Cuando decidimos embarcarnos en esta aventura, jamás imaginamos que Colombia podía abrazar el sushi con tanta fuerza, con tanta pasión y con un entusiasmo tan contagioso”, aseguró Tulio en sus redes sociales.

En total, del 24 al 30 de noviembre, se vendieron 480.397 rollos de sushi, que equivalen a más de 10.000 millones de pesos para los restaurantes que concursaron en Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Villavicencio, Pereira, Cartagena, Montería, Neiva, Ibagué, Popayán, Manizales y Armenia.