Estos son 10 escándalos que dejó Verónica Alcocer durante el gobierno Petro

“Yo a Vero la quiero, pero ya no me gusta. Se ha vuelto una tirana; nadie puede hablar con ella, solo grita y nadie la contradice. La he estado protegiendo todo lo que he podido, a ella y a mí, y al gobierno. Pero esta vez se ha pasado mucho”. Así se leen unos chats revelados esta semana entre el expresidente Gustavo Petro y Eva Ferrer, la española que fue amiga de la exprimera dama Verónica Alcocer. “Ajá. El poder envenena”, respondió el entonces mandatario. Gracias a la cercanía que alguna vez tuvo con Verónica, Ferrer terminó vinculada con contratos en el Estado. Pero la cosa no quedó ahí. Un desacuerdo con Alcocer rompió la relación y la llevó a alejarse del círculo de poder en el que alcanzó a ser una de las personas de mayor confianza de Petro. Hoy, la extranjera reclama más de $640 millones que, según su defensa, corresponden a servicios que quedaron pendientes de pago por asesorías en campaña y en los primeros meses del gobierno Petro. Las revelaciones de estos chats se suman a varios escándalos que tuvo Alcocer mientras fue primera dama, que incluyen bacanales en Estocolmo (Suecia), viajes a funerales de líderes internacionales con gastos millonarios, la contratación de exóticas comitivas de maquilladores y fotógrafos y las amistades con extranjeros que acumularon poder en las altas esferas.

1. “Tiene de testaferros a varios primos, es una banda de criminales”

Los audios de Eva Ferrer incluyeron un episodio particular en el que la española se refirió a actividades supuestamente ilegales por parte de Verónica Alcocer, como poner propiedades a nombre de sus primos. “Verónica tiene de testaferros a varios primos. El que me amenazó a mí es el testaferro del primo. Le dije: ‘No, que yo lo prefiero en un...’. ¿No te expliqué? Le ofrecieron una notaría a una conocida mía que había dado información para joderme. (...) Una mafia. Son criminales. Una banda de criminales. Es una banda de criminales”, se escucha decir a la extranjera en uno de los audios. Incluso, en una entrevista con la periodista María Jimena Duzán, mencionó al empresario catalán Manel Grau, cercano a Alcocer. Su nombre se leerá varias veces a lo largo de este decálogo. “Manel iba colocándose todo el rato en mi vida. Nunca entendí que tenía que despachar con él, quien acaba haciendo de intermediario (...) me viene y me amenaza, por eso yo digo que es una banda criminal”, dice. “Me viene un amigo a mi casa y me dice que o dimito o van a por mi reputación, mis proyectos y luego llegará la carta de renuncia porque ella siempre gana”. Alcocer ha dicho que las acusaciones “no corresponden a la realidad”.

2. El entramado de “Los Verónicos” y la presunta estafa

Durante el gobierno Petro, Alcocer formó un círculo de hombres de confianza que, según denuncias, terminó teniendo acceso a espacios clave de poder y negocios. Se les conocía como “Los Verónicos”; eran el ya mencionado Grau y Xavier Vendrell, catalanes cercanos a la Casa de Nariño, el constructor y gestor de negocios Víctor Sierra y el amigo de esos extranjeros, Yeirson Gamero Martínez, según reveló El Tiempo. Sus nombres aparecen en varios momentos claves del gobierno Petro. Entre ellos, las investigaciones por la financiación de la campaña presidencial de 2022; el episodio de los dineros del señalado contrabandista “Papá Pitufo” y hasta movimientos en Ecopetrol. El nombre de Sierra volvió a sonar en julio por una denuncia contra Grau, relacionada con una presunta estafa a un grupo de empresarios. A ellos les habrían prometido inversiones, negocios y contratos con el Grupo Ecopetrol. Al parecer, los empresarios le habrían entregado $4.900 millones a Grau, quien aseguraba tener el respaldo de la Casa de Nariño y hasta habría realizado llamadas en altavoz con Alcocer y el entonces presidente de Ecopetrol para demostrar confianza. Pero los denunciantes dijeron que parte de la plata se la quedó Sierra.

3. Los líos con los catalanes, Roa y Romero en Ecopetrol

En las grabaciones reveladas, Ferrer también hace referencia a la supuesta influencia que Alcocer habría tenido sobre entidades como Ecopetrol, la Dian y el Banco Agrario. “¿La señora cuántos puestos tiene en Ecopetrol?”, dice, y sostiene que la entonces primera dama tenía poder de decisión sobre esas entidades. Ferrer menciona al entonces presidente, Ricardo Roa, y dice que su llegada al cargo estuvo relacionada con la cercanía que mantuvo con Alcocer desde la campaña de 2022, en la que Roa fue gerente y hoy responde por la violación de los topes. Incluso, afirma que “el primer puesto de gerente se lo ganó dándole una tarjeta a Verónica”, y agrega que el propósito era “tener contenta a la señora”. El tema va más allá. En 2024, una investigación de La Silla Vacía reveló un presunto intento de direccionar contratos y nombramientos dentro de Cenit, la filial de transporte de hidrocarburos de Ecopetrol. El nombre señalado en ese episodio es el del empresario Danilo Romero, quien fue contratista de la venezolana PDVSA y ha sido compadre del expresidente Petro; pagó el viaje que hizo con toda su familia a Florencia, Italia, tras ganar las elecciones. Su esposa, Carolina Plata, ha tenido un vínculo estrecho con Alcocer.

4. Las presiones de “el primo, el senador y el catalán”

“Manel Grau me hizo un ofrecimiento global, me dijo que todo lo que saliera yo también iría ahí”, dijo Eva Ferrer mientras respondía a cuestionamientos de supuestos entramados de corrupción en el entorno cercano de Alcocer. “No sé de corrupción en casos concretos”, afirmó. Pero en otro punto dijo que supuestamente le pedían “recibir personas y hacer alguna gestión”. Agregó que supuestamente no tuvo nada que ver con temas de contratación o repartijas de puestos, y que se enteraba de ese tipo de cosas por otras personas. “Con esos temas nunca me metí, lo que hablo son cosas que me cuentan. Todos esos temas no los pusieron cerca mío y cuando los pusieron dije que no me interesaban. Yo soy asesora política”, dijo. Y añadió: “en mi despacho no se recibió a nadie” y “Manel Grau me hizo un ofrecimiento global, me dijo que todo lo que saliera yo también iría ahí”. En otros aspectos de Alcocer y cómo manejaba sus relaciones, Ferrer dijo que “ella es emocional y yo soy de carácter fuerte. Nos fueron provocando (...) iban a por mí si yo no le copiaba”, dijo. Señaló, en concreto, a tres supuestos responsables de esas presiones: “El primo, el senador, el catalán”, refiriéndose a Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica; Agmeth Escaf, senador del Pacto Histórico, y a Grau. Le puede interesar: Eva Ferrer y Verónica Alcocer no lograron acuerdo por deuda de más de $640 millones por asesorías

5. Las chuzadas y el “excelente ambiente laboral” en Casa de Nariño

A mediados de 2024, Alcocer destapó una guerra fría de alta tensión entre el entonces círculo más cercano de Petro. De un lado, ella con Laura Sarabia —imputada por el escándalo del polígrafo a la niñera Marelbys Meza—; del otro, el entonces director de la UNP Augusto Rodríguez. El escándalo estalló cuando Alcocer le mandó una carta a la fiscal Luz Adriana Camargo en la que denunció que había un “complot” en su contra para involucrarla en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Se supo que tanto Verónica como Sarabia habían pedido cambio de escoltas, no querían tener esquema de protección de la UNP, tal vez porque consideraban que a través de ellos Augusto Rodríguez podría espiarlas. Ambas pidieron ser protegidas por la Policía. Alcocer habló de “fuego amigo” y de “una estrategia utilizada para desviar la atención de temas de corrupción (...) Lanzan historias y rumores para confundir a la opinión pública y minimizar el escrutinio sobre sus propias acciones”. Se dedujo que aparecieron denuncias anónimas de presunta corrupción contra Alcocer y Sarabia, y ellas se las atribuían a Rodríguez. En últimas ningún bando las probó.

6. “Embajadora especial” en entierros

Durante el gobierno Petro llamó la atención que la entonces esposa de Petro asumiera funciones diplomáticas en eventos como el funeral de la reina Isabel II en el Reino Unido, el sepelio del exprimer ministro de Japón, Shinzo Abe, y la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. El gobierno Petro se mantuvo prudente frente a los cuestionamientos por esa participación, pero el decreto con el que se nombró a la exprimera dama como “embajadora de misión especial” para asumir dichos compromisos internacionales se hizo público. No solo eso. Se conoció cuánto le costaron las diligencias al Estado colombiano por esos eventos: en total, por estos gastos se le reconocieron a la primera dama $63.748.000. Esto generó polémica, ya que las funciones podían ser asumidas por otras figuras del Gobierno; de hecho, para esos eventos ya había personas delegadas para ir que, igualmente, asistieron. También tuvo viajes a destinos como Egipto, París, Ciudad del Vaticano o Shanghái. Ante todo, se cuestionó la legitimidad que representaba para el país una figura que, en la práctica, se había separado de Petro.

7. Comitiva exótica mayor a mil millones

Aún sin ocupar un cargo formal ni contar con presupuesto propio, Alcocer fue señalada de contar con un séquito excéntrico de asesores que en su momento costaron más de $1.000 millones. Según la denuncia de La Silla Vacía a principios de 2024, se trató de Fady Flórez, estilista personal de la primera dama; el fotógrafo Mauricio Vélez, un acompañante asiduo de sus viajes; Ingrid Carolina Plata, considerada una de las mejores amigas de Alcocer y quien fungía como la responsable del protocolo de Presidencia, y María Antonia Pardo que, si bien ocupaba un puesto en Procolombia, era considerada una de las funcionarias más cercanas de la primera dama, al punto de coordinar su agenda entre las sombras. Para hacerle el quite al escrutinio y casi de forma secreta, algunos de los servicios de sus asesores fueron tercerizados y pagados por tres entidades públicas distintas. A su vez, con base en documentos, se determinó que los colaboradores recibían entre $10 y $30 millones al mes, con funciones contractuales en su mayoría ambiguas que habrían permitido “flexibilidad” al supuestamente cumplirlas.

8. Repartió puestos para varios “favoritos”

Más allá de esta comitiva hubo otros personajes polémicos contratados por el Estado. Fue el caso del coreógrafo Nerú Martínez, que firmó contratos con Presidencia para el “mejoramiento del clima laboral”. Hacía dinámicas como pausas activas, creación de contenidos relacionados al acondicionamiento físico y la salud mental, entre otras. Entre todos los contratos sumó más de 240 millones de pesos. ¿Qué tiene que ver con Alcocer? Resulta que el recreacionista se volvió uno de sus acompañantes cercanos. En 2023, se le vio en fotos acostada en vestido de baño, en una playa de Cartagena, mientras recibía un masaje por parte de Nerú. Irónicamente, uno de los contratos se conoció después de que el gobierno Petro anunciara una reducción presupuestal y un plan de austeridad. Otro nombramiento polémico fue el de una de las directoras del ICBF (Bienestar Familiar) de Petro, Concepción “Concha” Baracaldo. ¿Su mérito? Ser vecina de la casa de la familia Petro Alcocer en Chía (Cundinamarca). Ella misma reveló en diciembre de 2022 que llegó al cargo luego de que Alcocer la llamara a ofrecerle el puesto. No tenía experiencia en temas de niñez. Le puede interesar: “Fue injusta conmigo”: Andrea Petro lanzó dura revelación sobre Verónica Alcocer

9. Grosera con Andrea Petro y Mary Luz Herrán

Las relaciones complicadas de Alcocer van más allá de lo que pasó en el gobierno. Según Andrea Petro, hija del primer matrimonio del expresidente con Mary Luz Herrán, Petro y Alcocer “debieron ser más sinceros y decir que ya no estaban juntos”. Más allá de eso, reconoció que tuvo diferencias con la entonces primera dama. “Ella (Verónica) fue bastante injusta conmigo durante cuatro años. Muchas veces fue muy cruel conmigo y con mis hijas”. Y es que Herrán, su madre, ha dicho que Verónica les “hizo mucho daño como familia”, en referencia a los hijos que tiene con Petro, Andrea y Andrés. “A mí como mujer política me hizo mucho daño. Fue de las que no permitió que yo tuviera un proceso en la lista del Pacto Histórico en las elecciones anteriores. Metió la mano horrible”. Incluso, comentó que Alcocer habría dado la orden de que los hijos de su matrimonio no salieran en piezas publicitarias de la campaña de 2022 y narró supuestas humillaciones. “Cuando fui con mi hija a Palacio y ella (Verónica) se dio cuenta, pues el Presidente dijo ‘los invitamos a almorzar’, y ella dio la orden de que teníamos que irnos de Palacio porque ‘era su casa’ y estaba con la hija, que ahí no podíamos estar (...) fue una humillación terrible”, dijo.

10. Una vida de excesos en Suecia

Tras ser incluida junto a Petro en la Lista Clinton, Alcocer se fue para Suecia. Allí se estableció en uno de los sectores más exclusivos de la capital, Estocolmo, donde sostuvo una vida de lujos y se codeó con millonarios. Según el diario sueco Expressen, que destapó sus fiestas y borracheras, la llegada de Alcocer a un exclusivo círculo de ese país se habría facilitado por la DJ Gunn Lundemo, quien la habría ayudado a encontrar alojamiento y a integrarse en ambientes locales. Petro, que ha negado que ella usara plata pública para sus gastos, le reclamó al entonces embajador Guillermo Reyes que no frenara la publicación.

“Aquí no es como en Colombia”, le respondió el embajador, que para entonces ya había recibido varias alertas sobre el comportamiento inadecuado y escandaloso de Alcocer. “El Presidente dice en una alocución que tenían los nombres de personas de la embajada que pagaron para la campaña de desprestigio contra Verónica. Eso no necesitaba pagarse un solo peso, ella sola se desprestigiaba”, añadió Reyes. En Colombia, la pregunta se centró en el financiamiento de esos lujos. Alcocer no recibía sueldo del Estado; y, en ese momento, fuentes del Palacio le aseguraron a EL COLOMBIANO que, pese a que viajaba con alfiles del Gobierno, ella pagaba sus gastos. La pregunta siguió siendo ¿cómo? Bloque de preguntas frecuentes