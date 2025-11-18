x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Verónica Alcocer: ¿cómo paga su lujoso estilo de vida en Europa?

El Colombiano
El Colombiano
hace 42 minutos
bookmark

La Primera Dama, Verónica Alcocer, se refugia en Estocolmo viviendo una vida de lujo con millonarios y celebridades. Esta situación estalla mientras Colombia firma la polémica compra de 17 aviones Gripen de la empresa sueca Saab, un acuerdo valorado en $16,5 billones. Alcocer enfrenta sanciones de EE. UU. (Lista Clinton) y una investigación por presunto fraude y lavado de dinero en Colombia. El presidente Petro defiende la transparencia del negocio y niega que su esposa use fondos públicos.

