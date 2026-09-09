Verónica Suárez, nueva Secretaria de Cultura de Medellín: Cinemateca, Piloto y Capital Mundial del Libro en su agenda

La nueva Secretaria de Cultura Ciudadana lleva cinco días en el cargo. Verónica Suárez Restrepo recibió esta responsabilidad que le entregó Federico Gutiérrez, como un gran voto de confianza, “porque esta Secretaría es un mundo, es muy grande, y muy potente”.
Suárez Restrepo es Comunicadora Social con maestría en Educación Internacional y Desarrollo. Tiene experiencia en los sectores público y académico, con formación en estructuración de proyectos educativos en zonas de conflicto, en monitoreo y evaluación de programas, y en educación para la paz.