El supuesto viaje a Europa de Ricardo Roa, su pareja, y el coronel que les habría “regalado” apartamento

Sobre el polémico Ricardo Roa, gerente de Ecopetrol, hay un nuevo episodio que la Fiscalía investiga y vuelve a poner los reflectores ya no solo en su gestión frente a la petrolera sino su rol como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Según reveló El Tiempo, hubo un anónimo que les llegó a los miembros de la junta de Ecopetrol el pasado 26 de julio con información inquietante.
En el documento, según ese diario, se habla de que en reuniones privadas se habría pactado el pago de millonarios sobornos relacionados con una presunta participación accionaria en una plata de gas. Todo esto, presuntamente, para influir en el fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde Roa es uno de los principales implicados.