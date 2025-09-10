El supuesto viaje a Europa de Ricardo Roa, su pareja, y el coronel que les habría “regalado” apartamento

Sobre el polémico Ricardo Roa, gerente de Ecopetrol, hay un nuevo episodio que la Fiscalía investiga y vuelve a poner los reflectores ya no solo en su gestión frente a la petrolera sino su rol como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Según reveló El Tiempo, hubo un anónimo que les llegó a los miembros de la junta de Ecopetrol el pasado 26 de julio con información inquietante.



En el documento, según ese diario, se habla de que en reuniones privadas se habría pactado el pago de millonarios sobornos relacionados con una presunta participación accionaria en una plata de gas. Todo esto, presuntamente, para influir en el fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde Roa es uno de los principales implicados.

También se menciona una supuesta promesa de pagos por 10 millones de dólares a magistrados del CNE y a un emisario de un organismo de control. El Tiempo dijo que el anónimo se discutió en un comité de auditoría y fue conocido por varios miembros de la junta aunque no le dieron ningún trámite. Sin embargo, ese medio dice que la Fiscalía está indagando por la veracidad del contenido del anónimo; en particular, por un viaje a España e Italia los días 30, de junio, 1, 2, 3 y 4 de julio pasado. Conozca más: “Nunca llegará gas de Venezuela a Colombia”: presidenta junta de Ecopetrol contradice a ministro de Minas y Energía El viaje cobra relevancia por las menciones de Roa y su pareja, Julián Caicedo y el coronel (r.) de la Policía Juan Guillermo Mancera, quien aparece mencionado en la compra del apartamento 901, un caso en el que el periodista Daniel Coronell y otros medios también han revelado una serie de inconsistencias y problemas. Mancera viajó a España a esas fechas, según le dijo a El Tiempo, por un campamento de verano y para el cumpleaños del petrolero Serafino Iacono. El coronel retirado negó haberse reunido con Roa y Caicedo, pero aceptó haber asistido al cumpleaños de Iacono. “Toda la información pretende enlodar mi nombre”, dijo a ese medio.

¿Qué une a Roa con Mancera?

Mancera fue jefe de seguridad en Pacific Rubiales (petrolera que quebró en medio de ruidos de corrupción), donde se hizo gran amigo y a la postre socio de Serafino Iacono, figura clave de esa compañía. Fuentes señalan que hoy, Iacono está detrás del “negocio del gas”, pues habría logrado acceso de Ecopetrol a un pozo para explotar gas. Además de tener el 19,9% en NG Energy, que explora gas en Colombia. Mancera habría facilitado la compra de un apartamento de lujo en Bogotá -el 901, de cerca de 300 metros cuadrados- que terminó siendo adquirido por Roa meses antes de llegar a Ecopetrol. Cabe recordar que el expresidente de Pacific Serafino Iacono era parte de la firma vendedora del apartamento, Princeton International Holdings Ltda., con sede en Islas Vírgenes. Cuando El Tiempo reveló en diciembre de 2023 la escritura de compraventa, Roa sostuvo que no sabía que Iacono estuviera vinculado a esa empresa y que Mancera no había tenido participación alguna en el negocio. Entérese: Ecopetrol le sale al paso al escándalo: aclara rumores sobre regasificación en el Caribe y descarta proceso de adjudicación

Defensa de Roa niega contenido del anónimo: “Es totalmente falso”