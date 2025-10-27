Más de 70 y contando: Petro emprende un nuevo viaje al exterior y visitará Egipto, Arabia Saudita y Qatar

Si algo ha marcado el periodo presidencial de Gustavo Petro son sus constantes viajes al exterior. Desde 2022 y como primer mandatario de los colombianos, le ha dado casi la vuelta al mundo y este lunes, volverá a subirse a un avión para emprender un nuevo periplo por Medio Oriente, región que ha sido tema recurrente en sus pronunciamientos durante los últimos meses, especialmente por el conflicto entre Israel y Hamás, en pausa gracias a un cese al fuego mediado por Estados Unidos.

Será un viaje que incluirá tres paradas en Egipto, Arabia Saudita y Qatar, estos dos últimos países que el mandatario ya ha visitado durante su periodo. Aunque aún se conoce poco de la agenda que el jefe de Estado sostendrá en los tres países, se sabía desde el pasado mes de septiembre –tras su participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York– que había sido invitado por el gobierno egipcio a la inauguración del Gran Museo Egipcio, el próximo 11 de noviembre.