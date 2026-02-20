Los viajes de Francia Márquez al exterior, ¿cuánto han costado?

La senadora María Fernanda Cabal presentó los resultados de una investigación sobre los viajes de la vicepresidenta Francia Márquez. Cabal reveló que Márquez ha hecho 31 viajes internacionales entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de diciembre de 2025. Según la relación oficial de comisiones al exterior, los desplazamientos sumarían un total de 132 días por fuera de Colombia en Estados Unidos, Europa, África, el Caribe y América Latina. Los documentos presentados por la parlamentaria del Centro Democrático señalan $46.579 USD en gastos correspondientes a transporte, alojamiento y alimentación, conforme al rubro presupuestal de comisiones al exterior. De acuerdo con la tasa de cambio actual, el monto equivaldría a unos $190.395.000 pesos colombianos.

Algunos de los viajes más largos y costosos

De los diferentes viajes de Márquez, los más largos fueron al continente africano. En el primero visitó Sharm El-Sheij (Egipto) por seis días y medio y se gastó USD $1.800 en viáticos (unos $6,6 millones de pesos hoy). En el segundo visitó Pretoria (Sudáfrica), Nairobi (Kenia) y Adis Abeba (Etiopía), y se gastó $3.600 USD (unos $13,3 millones de pesos) en viáticos para un viaje de nueve días y medio. Otro viaje a África duró seis días y medio. La vicepresidenta volvió a visitar Nairobi y fue a Accra (Ghana) con gastos de USD $1.350 en viáticos (cerca de $5 millones de pesos) En su cuarto viaje a ese continente también estuvo nueve días y medio, como en el primero. Volvió a Addis Abeba y fue a Maputo (Mozambique), Antananarivo (Madagascar) y Abuja (Nigeria). Ese costó USD $3.375 en viáticos (cerca de $12,5 millones de pesos) Finalmente, su último viaje, que también es el último de la lista presentada, fue de diez días y medio. Regresó a Accra y además estuvo en Lome (Togo) y en Dakar (Senegal). Ese costó USD $4.725 (unos $17,5 millones de pesos) en viáticos.

¿Por qué hubo varios viajes a África?

Los viajes a África se deben a una estrategia diplomática que quiso orientar Francia Márquez durante este Gobierno, en el que se buscaba fortalecer lazos entre Colombia y ese continente. El plan se denominó “África 2022-2026” y quiso basarse, además, en “una política exterior con enfoque de justicia étnico-racial y de reconexión con África”, según el Plan Nacional de Desarrollo. Cabe recalcar que otros viajes incluyeron diez visitas a los Estados Unidos, dos a Italia, tres a Brasil, dos a Suiza, dos a Barbados, tres a México y de resto visitas únicas a países como España, Alemania y Cuba. Lea también: Crisis en el Catatumbo: Francia Márquez invoca presencia que el Gobierno no logra imponer y pide “medidas reales y efectivas

¿Cuánto se gastó en combustible para los viajes?

Además, según la respuesta por parte del Ministerio de Defensa a la información solicitada por Cabal, el costo estimado del combustible asciende a $2’540.297.296,82, equivalentes a USD $658.403,91. “Más de dos mil millones de pesos solo en combustible y ¿dónde están los logros de Francia Márquez? Esos que pretenden sacar en RTVC para dar la impresión de un trabajo que no existió”, señaló Cabal en su cuenta de X. Y agregó que “son 31 viajes por el mundo, gastando miles de millones de pesos en combustible, son más de 132 días por fuera de Colombia mientras su departamento del Cauca vive una permanente tragedia por tomas guerrilleras, narcotráfico y todo tipo de violencia”. Lea también: Francia Márquez responde a chats de disidencias que la mencionan: “Un delincuente usó mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes”

El polémico contrato para RTVC