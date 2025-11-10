Viajes, redes y diplomacia: el concepto de ‘Soft Power’ que encendió el debate sobre viaje de influenciadores a Israel

La visita de un grupo de reconocidos influencers y figuras del entretenimiento colombiano a Israel desató una intensa controversia en redes sociales. El viaje —organizado por la Embajada de Israel y presentado públicamente como una oportunidad para “conocer la realidad del país”— fue interpretado por críticos como una estrategia de soft power orientada a mejorar la imagen del Estado israelí en medio de acusaciones internacionales de genocidio en Gaza.

En la delegación participaron la actriz Johanna Fadul; la influencer Kika Nieto; el actor Pedro José Pallares y su esposa, la presentadora y exreina Lucía Aldana; la presentadora María Clara Rodríguez; el actor Mauricio Mejía; el chef y jurado de MasterChef Colombia, Nicolás de Zubiría; y Daniela Vidal, entre otros. Algunos de ellos viajaron con sus hijos y destacaron en redes que se trataba de un destino “amigable para los niños”.

Sin embargo, y allí estuvo el punto del debate, al otro extremo de los sitios que promocionaron los influenciadores —el Mar Muerto, Tel Aviv o espacios religiosos asociados al turismo espiritual—, la situación es radicalmente distinta. En la Franja de Gaza, los sobrevivientes intentan reconstruir sus vidas en medio de la hambruna y los bombardeos que violan el reciente acuerdo de cese al fuego alcanzado después de dos años de un conflicto en escalada. No es para menos: las autoridades palestinas reportan más de 66.000 muertos en esos dos años, la mayoría mujeres y niños.

Para críticos y activistas, el contraste entre estas realidades es “cuestionable”: mientras el país vive una crisis humanitaria reconocida por organismos internacionales, el contenido difundido por los invitados resaltaba playas, gastronomía y paisajes bíblicos. En este contexto, la selección de los perfiles invitados ha sido objeto de debate. Varios de ellos construyen su identidad digital a partir de alusiones a la fe, la superación personal y la idea de “propósito”, un lenguaje que enmarcó buena parte de sus publicaciones del viaje.

Tras la oleada de críticas, Johanna Fadul fue la primera en confirmar que el viaje fue una invitación de la embajada. En un video aseguró que su desplazamiento tuvo un propósito espiritual y no político, que “no estaba apoyando un país genocida” y que perdió una campaña publicitaria por la polémica. También instó a su audiencia a “investigar el origen del conflicto” y calificó de “curioso” que la guerra ocurra en la Tierra Santa, la que vio nacer a Jesús.

En uno de sus clips en redes sociales, Johanna aseguró: “sí, esto es una guerra que pasa allá, entre ellos se matarán y ganará el que tenga que ganar”, haciendo más explícitas en su defensa y argumentando la necesidad de mostrar otra perspectiva del conflicto. Sus declaraciones profundizaron el debate. Mientras algunos usuarios la defendieron, otros señalaron una falta de sensibilidad frente a la tragedia humanitaria en Gaza.

Si bien las críticas se han centrado en el uso político de sus imágenes y relatos, también es cierto que los creadores de contenido conservan plena autonomía editorial sobre sus plataformas. Como cualquier figura pública, tienen derecho a viajar, aceptar invitaciones y publicar lo que consideren pertinente para sus audiencias. El debate, según las críticas, no gira en torno a su libertad para hacerlo, sino a las implicaciones éticas y comunicativas de participar en campañas diplomáticas en medio de un conflicto con profundas denuncias de violaciones a los derechos humanos.